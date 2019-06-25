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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Singapur'dan uçak seferlerini aksatan İHA'larla ilgili soruşturma başlatıldı

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Singapur'dan uçak seferlerini aksatan İHA'larla ilgili soruşturma başlatıldı

Singapur'da Changi Havalimanı çevresinde uçan insansız hava araçlarının (İHA), son günlerde 63 uçak seferinde gecikmeye ya da güzergahın değiştirilmesine neden olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Singapur Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, önceki gece "kötü hava koşulları ve izinsiz İHA faaliyetleri nedeniyle" havalimanında 18 uçuşun ertelendiği ve 7 uçuşun güzergahının değiştirildiği belirtildi.     

Açıklamada, geçen hafta salı ve çarşamba günleri havalimanı yakınlarında uçan İHA'ların varlığının doğrulandığı kaydedilirken, bu durumun, pistin aralıklı olarak kapanmasına, 37 uçuşun gecikmesine ve Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden bir uçağın yönlendirilmesine neden olduğu ifade edildi.     

Yetkililer, Singapur Sivil Havacılık İdaresi, Changi Havalimanı Grubu, Singapur Silahlı Kuvvetleri ve Singapur Polis Gücü'nden oluşan çok kuruluşlu bir ekibin, söz konusu İHA'lara yönelik "arama ve yerini tespit etme operasyonları için harekete geçirildiğini" bildirdi.      

Konuya ilişkin soruşturmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, İHA'ların sayısı ve bunları kullananlar hakkında bilgi paylaşmadı.       

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