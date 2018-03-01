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    Simitli kavaltıdan sonra temaslara başladı

    AA
    01.03.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkiye ve Almanya’nın önde gelen şirket temsilcileriyle bir araya geldi.

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    • Simitli kavaltıdan sonra temaslara başladı
    • Simitli kavaltıdan sonra temaslara başladı
    • Simitli kavaltıdan sonra temaslara başladı
    • Simitli kavaltıdan sonra temaslara başladı

    ALMAN Sanayi ve Ticaret Odası’nda ‘Otomotiv sektörünün geleceği’ temasıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Zeybekçi, Alman otomotiv ve Türk yan sanayi temsilcileriyle görüştü. 

    Toplantıya Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machnig, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile BMW, Porsche ve MAN gibi otomotiv firmalarının temsilcileri katıldı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, ayrıca toplantı öncesi Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) üyeleriyle kahvaltına bir araya geldi.

    Etiketler: Nihat Zeybekci , Simitl , Almanya , Berlin , avrupadan haberler
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