Simitli kavaltıdan sonra temaslara başladı

ALMAN Sanayi ve Ticaret Odası’nda ‘Otomotiv sektörünün geleceği’ temasıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Zeybekçi, Alman otomotiv ve Türk yan sanayi temsilcileriyle görüştü.

Toplantıya Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machnig, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile BMW, Porsche ve MAN gibi otomotiv firmalarının temsilcileri katıldı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, ayrıca toplantı öncesi Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) üyeleriyle kahvaltına bir araya geldi.