Silahlar ne olacak... Pentagon'dan yanıt yok
Amerikan Savunma Bakanlığı, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya verilen silahların ne olacağı sorusunu geçiştirdi. Pentagon Sözcüsü Robertson ‘silahların görevlere özel olarak verildiğini’ söylerken ikinci kez sorulan soruyu da net şekilde yanıtlamadı.
SURİYE’den çekilme hazırlığına giren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü SDG’ye (YPG/PKK) verilen silahların geri alınması sorusuna net bir cevap vermedi. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Suriye’de YPG/PKK’ya verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik sorusuna yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, SDG’nin (YPG/PKK) bölgede DEAŞ’a karşı etkili bir ortak olduğunu ileri süren Robertson, “SDG’ye verilen silahların sınırlı ve görevlere özel olacağı, DEAŞ’ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk” ifadelerini kullandı. Kendisine ikinci kez yöneltilen soruya da net bir cevap vermekten kaçınarak Pentagon politikası gereği devam eden operasyonlar konusunda detay veremeyeceğini belirten Robertson, ABD birliklerinin güvenli ve bilinçli bir şekilde Suriye’den çıkarılması konusuna odaklandıklarını ifade etti.
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