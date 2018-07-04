Sığınmacı krizi AB'yi sarsıyor... O ülkeden sert çıkış: Kabul etmeyeceğiz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesi üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşan sığınmacıları geri kabul etmeyeceklerini ama söz konusu sığınmacıların Yunanistan'a geri taşınması için yardıma hazır olduklarını söyledi.
Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, resmi ziyaret kapsamında Almanya'da bulunan Başbakan Orban, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile sığınmacı krizini görüştü.
Başbakan Orban, Seehofer'e Macaristan'ın sığınmacı krizi konusunda duruşunun 2015'ten beri değişmediğini belirterek, Balkan rotası üzerinden Avrupa Birliği (AB) topraklarına ulaşan mültecilerin ilk olarak Yunanistan üzerinden AB'ye giriş yaptığını kaydetti. Macaristan'ın hiçbir şekilde sığınmacıları geri kabul etmeyeceğini açık bir şekilde Seehofer'e ilettiğini belirten Orban, “Hiç kimseyi geri kabul edemeyiz ve kabul etmek de istemiyoruz. Yasa dışı göçmenlerin Yunanistan'a geri taşınmasına ise her zaman hazırız.” ifadesini kullandı.
SINIRLARINA ASKER VE POLİS TAKVİYESİ YAPTI
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.
AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.
ALMANYA VE AVRUPA'YI SIĞINMACI KRİZİ SARSIYOR
Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında geçtiğimiz günlerde patlayan sığınmacı krizi iki gün süren görüşmelerle çözüme kavuşmuş ve koalisyon büyük bir sarsıntı atlatsa da devam edebilmişti.
CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer sığınmacı krizi konusunda çok daha sert bir politika taraftarı. AB'nin diğer ülkeleri, özellikle Yunanistan ve İtalya gibi ülkeler ise kendilerine sığınmacı krizi konusunda çok fazla yük bindiğini Almanya'nın da bu yükün altına girmesini istiyor.
Merkel ile Seehofer geçtiğimiz günlerde yaşanan krizi 2 gün süren toplantılardan sonra çözdüklerini ve koalisyonun devam edeceğini açıklamışlardı.
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