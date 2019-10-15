Şi’den ‘kırık kemik’ tehdidi
ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in herhangi bir yerinde ülkeyi parçalamaya teşebbüs edecekleri, “parçalanmış vücutlar, kırılmış kemiklere” dönüştürmekle tehdit etti.
Şi, önceki gün Nepal’deki temasları çerçevesinde, isim vermeden ayrılıkçı faaliyetlere girişenlere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Devlet Başkanı Şi, “Çin’i parçalamaya çalışanlara destek veren dış güçler, Çin halkı tarafından boş hayaller kuranlar olarak görülecek” ifadelerini kullandı. Şi’nin açıklamalarının, Hong Kong’da hükümet karşıtı protestolar devam ederken gelmesi dikkati çekti. Şi’nin ayrılıkçı teşebbüslere karşı tehditleri, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi gibi devlet mekanizmalarının ötesinde “en üst seviyeden yapılan en sert açıklamalar” oldu.
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