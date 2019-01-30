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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.01.2019 - 21:50, Son Güncelleme:

Siber casusluk... Listede tanıdık isimler de var

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Siber casusluk... Listede tanıdık isimler de var

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerinin “Karma” olarak adlandırılan ileri teknoloji casusluk aracıyla ülkedeki aktivist, diplomat ve muhalif yabancı liderlerin iPhone marka telefonlarını hacklediği iddia edildi.

Reuters haber ajansının beş eski operatör ve incelenen belgelere dayandırdığı haberine göre, BAE için çalışan eski ABD istihbarat operatörleri “siber silahlarla” ülkedeki aktivist, diplomat ve yabancı liderlerin iPhone'larını hackledi.

Karma olarak adlandırılan siber aracın, Körfez ülkesi BEA'de 2016'dan beri yüzlerce hedefin izlenmesini sağladığı belirtilen haberde, telefonları hacklenen ve izlenen kişiler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Nobel Barış ödüllü Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman ve Müslüman Kardeşler hareketininden isimlerin de olduğu kaydedildi.

SİBER OPERASYON

Karma'nın, Abu Dabi'de BEA güvenlik birimleri ve onlar için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerince siber operasyon birimlerinde kullanıldığının altı çizilen haberde, bu casusluk sisteminin 2016 ve 2017'de ise hedef iPhone'lardaki fotoğraf, e-posta, mesaj ve konum bilgisinin tespiti için de kullanıldığı ortaya kondu.

İsmi açıklanmayan bir istihbarat operatörü 2017'nin sonlarında Apple'ın güvenlik güncellemelerinin Karma'nın etkinliğini azalttığını söyledi.

KONUM BİLGİSİ, FOTOĞRAF VE MESAJ

Haberde ayrıca Karma gibi sistemlerin aynı anda yüzlerce iPhone'da konum bilgisi, fotoğraf ve mesaja ulaşabildiği belirtildi.

Obama dönemi eski Beyaz Saray siber güvenlik uzmanı Michael Daniel ise sadece Rusya, Çin, ABD ve yakın müttefikleri gibi yaklaşık 10 ülkenin bu tür silahlar geliştirebilme kapasitesine sahip olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Haberde BEA ve Apple yetkililerinin ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

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