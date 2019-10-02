'Şeytan çıkarma'ya çalışırken 6 yaşındaki çocuğunu öldürdü
ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi.
Arizona'da 6 yaşındaki bir çocuk şeytan çıkarma olayının kurbanı oldu.
Pablo Martinez isimli adam 6 yaşındaki çocuğu sıcak su dolu küvete sokarak 'şeytan çıkarmaya' çalıştı.
Polis ve Pascua Yaqui kabilesinden yetkililer bir çocuğun yandığına dair çağrı gelince olay yerine gittiler.
Dedektifler eve gittiğinde çocuğu evlatlık edinen Romelia Martinez ile evin dışında bulunan Pablo Martinez 'Ben yaptım' diyerek ellerini kaldırdı.
Suç duyurusunda bulunan bilgilere göre Martinez talihsiz çocuğun içindeki şeytanı dışarı çıkarmak için çocuğu en az 5 dakika suyun altında tuttu.
Doktorlar, çocuğun kafasında, dirsek ve kollarında yanıklar bulunduğunu kaydetti.
Acil servis çalışanları çocuğun havluya sarılmış çıplak bedenini hastaneye yetiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çocuk hayatını kaybetti.
Polislere konuşan anne Martinez eşinin ölen çocuğu ve diğer çocuğu banyo yaptırdığını, fazla su sesi gelince banyoya gittiğini ve baba Martinez'in 6 yaşındaki çocuğu musluğun altında tuttuğunu gördüğünü söyledi.
Pablo Martinez ise yetkililere 'çocuğun içinde bir şeytan' gördüğünü söyledi.
Pascua Yaqui yerlileri Pablo Martinez'in kabileden olmadığını, Romelia Martinez ile çocuğun kabileden olduğunu söyledi.
Pablo Martinez kasten adam öldürmekle suçlandı. Romelia Martinez ise ceza almadı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle