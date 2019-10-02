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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: ingimage
02.10.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

'Şeytan çıkarma'ya çalışırken 6 yaşındaki çocuğunu öldürdü

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'Şeytan çıkarma'ya çalışırken 6 yaşındaki çocuğunu öldürdü

 ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi.

Arizona'da 6 yaşındaki bir çocuk şeytan çıkarma olayının kurbanı oldu.

Pablo Martinez isimli adam 6 yaşındaki çocuğu sıcak su dolu küvete sokarak 'şeytan çıkarmaya' çalıştı.

Polis ve Pascua Yaqui kabilesinden yetkililer bir çocuğun yandığına dair çağrı gelince olay yerine gittiler.

Dedektifler eve gittiğinde çocuğu evlatlık edinen Romelia Martinez ile evin dışında bulunan Pablo Martinez 'Ben yaptım' diyerek ellerini kaldırdı.

Suç duyurusunda bulunan bilgilere göre Martinez talihsiz çocuğun içindeki şeytanı dışarı çıkarmak için çocuğu en az 5 dakika suyun altında tuttu.

Doktorlar, çocuğun kafasında, dirsek ve kollarında yanıklar bulunduğunu kaydetti.

Acil servis çalışanları çocuğun havluya sarılmış çıplak bedenini hastaneye yetiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çocuk hayatını kaybetti.

Polislere konuşan anne Martinez eşinin ölen çocuğu ve diğer çocuğu banyo yaptırdığını, fazla su sesi gelince banyoya gittiğini ve baba Martinez'in 6 yaşındaki çocuğu musluğun altında tuttuğunu gördüğünü söyledi.

Pablo Martinez ise yetkililere 'çocuğun içinde bir şeytan' gördüğünü söyledi.

Pascua Yaqui yerlileri Pablo Martinez'in kabileden olmadığını, Romelia Martinez ile çocuğun kabileden olduğunu söyledi.

Pablo Martinez kasten adam öldürmekle suçlandı. Romelia Martinez ise ceza almadı. 

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