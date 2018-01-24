Dünyanın en aykırı tren kondüktörü ikinci kez kovuldu

Kanada'nın Banf kentinde 2014'te gerçekleşen tren kazasında büyük bir maddi zarar yaşanmıştı. Canadian Pacific şirketi, tren kazasında yaralanan kondüktör Katelnikoff'un kazada sorumluluğu bulunduğunu açıklayarak genç kadının işine son vermişti.

The Calgary Herald gazetesi tarafından yapılan bir araştırma haberi ise Katelnikoff'un bir iş arkadaşına yönelik taciz suçlamasında bulunması ve firmanın bunun üstünü örtmek istemesi nedeniyle iştek kovulduğunu yazdı.

Bu arada Katelnikoff işe iade davası açtı. Kazanın raylardaki kırılmadan kaynaklandığının ispatlanmasının ardından mahkeme, Katelnikoff'u haklı bularak göreve iade etti.

Ancak genç kadın bu hafta bir kez daha kovuldu. Bu kez Canadian Pacific, Katelnikoff'un sosyal medyada çok sayıda 'uygunsuz' olarak niteledikleri fotoğraf paylaştığını ve bu nedenle işine son verildiğini duyurdu.

Şirket, kadının Facebook ve Instagram'daki fotoğraflarının şirket politikalarına uymadığını açıkladı. Katelnikoff ise sosyal medya paylaşımlarının çoğunun hayır işleriyle ilgili olduğunu, modellik hobisiyle ilgili olarak özel hayatına dair yaptığı birkaç paylaşım yüzünden kovulmasını haksızlık olarak gördüğünü söylüyor.

Dünyanın en aykırı kondüktörünün Canadian Pacific'e bir işe iade davası daha açması gündemde.