SDG yöneticisi Kongre’ye davetli
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgası üzerine oturan Suriye Demoratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi’nin önde gelen yöneticilerinden İlham Ahmed, ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulunuyor.
Ahmed, pazartesi akşamı ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanyası için düzenlenen bağış yemeğine katıldı. Trump ile Ahmed farklı masalarda oturdular ancak yemek çıkışında ayaküstü sohbet ettiler. Edinilen bilgiye göre Trump, Ahmed’e “Kürtleri seviyorum. Merak etmeyin, güvende olacaksınız. Güvenli bölge kuracağız” dedi. Washington merkezli düşünce kuruluşu Middle East Institute’da dün düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan İlham Ahmed, Türkiye’nin kafasındaki 30 kilometrelik güvenli bölge formülünün kendileri açısından kabul edilmez olduğunu savundu. Ankara ile diyalog istediklerini anlatan Ahmed, “ABD, Türkiye ile aramızdaki sorunları çözmek istiyor. Bizim Türkiye ile bir sorunmuz yok, sadece kendimizi savunuyoruz” şeklinde konuştu. Trump’ın 5 Şubat’ta Kongre’de yapacağı ‘Birliğin Durumu’ konuşmasına Ahmed’in da davet edildiği öğrenildi.
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