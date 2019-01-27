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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Nicolle gözaltına alındı

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Sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Nicolle gözaltına alındı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sarı yeleklilerin öncülerinden Maxime Nicolle, dün akşam Bordeaux'da düzenlenen gösteride polisin ikazlarına rağmen protestocuları da teşvik ederek eylemi sürdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nicolle, gözaltına alınmadan önce basına yaptığı açıklamada, "Sarı yelek hareketinin bittiğini söyleyenler burada olanları baksın. Ocak ayındayız ve hala buradayız. Gösterilere gerektiği kadar devam edeceğiz." dedi.

Bu arada, sarı yeleklilerin diğer öncü isimlerinden Eric Drouet, dün akşam Paris'teki Bastille Meydanı'nda düzenlenen eylemde kendisine yakın bir isim olarak bilinen Jerome Rodrigeus'in, polisin kullandığı biber gazı nedeniyle gözünden ağır yaralandıktan sonra sosyal medyadan, "Kavgalarınız bir kenara bırakın, mücadele oynanmaz, kazanılır. Her türlü imkanla emsali görülmemiş bir ayaklanmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.

Sarı yelekliler gösterilerin 11. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında dün ülke çapında yeniden sokağa çıkmıştı. Eylemciler, başkent Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlerken, Bastille Meydanı ve Republique Meydanı'nda polislerle eylemciler arasında gerginlik yaşanmıştı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullanmıştı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi, Jerome Rodrigeus'in Bastille Meydanı'ndaki eylemde polisin kullandığı biber gazı sonucu gözünden ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Paris'in yanı sıra Bordeaux, Toulouse ve Evreux kentlerindeki gösterilerde de olaylar çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere 69 bin kişi katıldı.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Polisle eylemcilerin zaman zaman çatıştığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarına saldırmış, mağazaları yağmalamış, araçları ve çöp bidonları yakmış, polisin de göstericilere müdahalesi sert olmuştu.

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