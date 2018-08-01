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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
01.08.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Hiçbir şeyi yoktu, yediği tavuktan öldü! Tatilde yaşanan şok olay

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Hiçbir şeyi yoktu, yediği tavuktan öldü! Tatilde yaşanan şok olay

Fit ve sağlıklı bir anne olan 37 yaşındaki Natalie Rawnsley Yunanistan'da ailesiyle birlikte tatil yapıyordu. Otelin akşam yemeğinde yediği yemek hayatında yediği son yemek oldu.

37 yaşındaki İngiliz Natalie Rawnsley, Yunanistan'da kocası ve iki genç oğlu ile birlikte tatildeydi. 37 yaşında olan kadın yaşına rağmen kendine çok iyi bakıyordu. Otelde yedikleri bir akşam yemeği sonrası fenalaştı. Olayın soruşturmasını yapan Westminster Coroner Mahkemesi, genç anne Natalie'nin, bir otelin restoranında tavuk tüketmesinden sadece 36 saat sonra hızla kötüleştiğini açıkladı. Vücudunun her yerinde kan pıhtıları oluşan genç annenin kan damarları pıhtılaşma nedeniyle çalışmayı durdurdu. Kadının eşi Rawnsley, “Otelin iki veya üç restoranı vardı. Bir  restoranda oturup dördümüz hep birlikte yemek yedik. Her iki çocuğum da benimle birlikte makarna, ekmek ve sosis tarzı şeyler yedi. Natalie'nin ise tavuk, salata, karides ve sebzeden oluşan tamamen farklı bir akşam yemeği vardı. Natalie yemeğiyle geri döndüğünde masadaydık. Natalie onu yemeye başladı ve tavuğu keserken tavuğun içinden kırmızı renk kan çıktı. O bölgeyi temizleyip tavuğu yemeğe devam etti. Tavuktan birkaç parça ağız dolusu yedi"

 

BİRDEN FENALAŞMAYA BAŞLADI

Natalie'nin kocası, eşinin kendisini iyi hissetmediğinden şikayet ettiğini ancak durumuyla ilgili başka spesifik bir şeyden bahsetmediğini söyledi. Uyuyup sabah uyandıklarında Natalie'nin bacağında ağrı olduğunu ve üzerinde kırmızı lekeler olduğunu aktardı. Durumu git gide ağırlaşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Stewart: "Saat 13:00 civarında eşimin erkek kardeşi ve ben monitörden kalp atışlarının zayıfladığını fark ettik. Çığlık attım ve abisi de çığlık attı. Tıbbi yardım geldi ve biz odadan çıkarıldık." diye konuştu.

Soruşturmanın sonucunda genç kadının ölümüne neden olan şeyin yaygın bir enfeksiyon türü olan "Koli basili" olduğu anlaşıldı.

 

Hiçbir şeyi yoktu, yediği tavuktan öldü Tatilde yaşanan şok olay

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