Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Sahte psikolog aileleri böldü, çocukları anne ve babalarından kopardı

    Sahte psikolog aileleri böldü, çocukları anne ve babalarından kopardı

    BERLİN
    23.02.2018 - 17:41 | Son Güncelleme:

    Almanya’da çocukların ailelerinden alınıp alınmaması veya velayet davalarında bilirkişi raporu hazırlayan ‘psikolog’ Andreas S., ‘sahte’ çıktı.

    ALMANYA’nın Rheinland Pfalz Eyaleti’nde aile mahkemelerine çocukların velayeti ve ailelerinden alınıp alınmaması konusunda bilirkişi raporu yazan sahte psikolog Andreas S.’nin kaç ailenin canını yaktığı, kaç ailenin dağılmasına yol açtığı, kaç çocuğu ailesinden kopardığı bilinmiyor.
    Andreas S., mektupla doğal tedavi uzmanlığı okumuş. Ama Saarbrücken Üniversitesi adına sahte ‘diplom psikolog’ diploması düzenleyerek yıllarca eyaletteki aile mahkemelerine bilirkişi raporu yazmış. Mahkemeler Andreas S.’nin bilirkişi raporuna dayanarak, karar vermiş. Onun raporlarıyla çok sayıda çocuk ailelerinden koparılmış.
    Saarbrücken Üniversitesi mahkemeye gönderdiği yazıda Andreas S. adında birinin üniversitelerinden mezun olmadığını, mührün sahte olduğunu belirtti.

    760 BİN EURO
    Andreas S. 2009-2014 yılları arasında düzenlediği bilirkişi raporu karşılığı mahkeme kasasından 760 bin euro almış. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi Başkanı Bruno Kremer, “Bir şarlatanın raporuyla çocukları ellerinden alınan anne babaların duygularını çok iyi anlıyorum. üç yılın altında bir ceza yetersiz kalırdı” dedi.
    Mahkeme Başkanı, sanık Andreas S.’nin yargıya güveni sarstığını vurguladı ve sanığı 175 mesleki dolandırıcılık ve 7 kez yalan ifade suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Etiketler: Sahte psikolog , Almanya , avrupadan haberler , son dakika , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri