Sağlık için oruç tipi beslenme
Uzmanlar ‘oruç’ tipi uzun aralıklarla beslenmenin kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığını belirtti. Düşük kalorili beslenmenin de bağışıklığı güçlendirdiği ortaya çıktı.
ABD’de Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve Mount Sinai Health System Hastanesi’nin yürüttüğü iki araştırmaya göre oruç tipi beslenme olarak anılan uzun aralıklarla beslenme, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltırken, günlük alınan kalori miktarını düşürmek ise bağışıklık sistemine büyük katkı sağlıyor. Araştırmacılar düşük kalori miktarının ‘vücudun ihtiyacı olandan az değil, vücudun ihtiyacı olandan fazlasını almamak’ olarak yorumluyor. Araştırmada, düşük kalori alımının bağışıklık hücrelerini güçlendireceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar söz konusu çalışmaları, enfeksiyon ve kanser gibi hastalıklarla mücadele eden kişilere geleneksel tedavilerle birleştirilmiş bir beslenme programı sunulabilmesi için yürüttüklerini belirtiyor.
İLACIN YERİNİ ALACAK
Fareler ve insan bağışıklık hücrelerinde yapılan araştırma sonucunda, uzun aralıklarla beslenmenin iltihap yapıcı gıdaların kan dolaşımında gezmesini sağlayan beyaz kan hücrelerini azalttığı görüldü. Beyaz kan hücrelerinin artması enflamasyonu artırırken, kronik enflamasyon ise kalp hastalıkları, diyabet ve hatta kanseri tetikliyor. Günlük kalori miktarları düşürülen farelerin bağışıklık hücrelerinin de diğerlerine oranla tümörle daha iyi savaştığı gözlendi. Beslenmedeki ufak değişikliklerin bağışıklık sistemi üzerindeki büyük etkileri olduğuna vurgu yapan uzmanlar, beslenme programında yapılacak ufak müdahalelerin gelecekte ilaçların yerini tutacağı konusunda umutlu. ◊ DIŞ HABERLER
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