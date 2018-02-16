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    Rusya’dan sürpriz iddia “Suriye ordusu önümüzdeki günlerde Afrin’e girecek”

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    16.02.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, Esad ile terör örgütü PYD arasında varılan anlaşma uyarınca, Suriye ordusunun önümüzdeki günlerde Afrin’e gireceklerini iddia etti.

    Rusya’dan sürpriz iddia “Suriye ordusu önümüzdeki günlerde Afrin’e girecek”Haberi Suriye’deki durum hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandıran RİA, “Suriye yönetimiyle PYD arasında yapılan görüşmeler anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı. Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye ordu birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak” dendi.

    ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.

     

     

     

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    Etiketler: RUSYA , Şam , Suriye
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