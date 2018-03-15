Rusya İngiliz diplomatları sınır dışı edecek mi?
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme olarak Moskova’nın da aynı karşı adımla yanıt verileceğini açıkladı.
Moskova’da konuyla ilgili “Rusya benzer karşı adım atacak mı?” sorusuna kısa cevap veren Lavrov, “Muhakkak, Ne zaman mı? çok yakında” dedi.
Rusya’daki siyasi gözlemci ve diplomatik çevreler Rusya’nın misilleme adımı olarak İngiltere’nin kovduğu 23 yerine 46 İngiliz diplomatı istenmeyen kişi ilan edebileceği görüşünü dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Lavrov'un açıklamasından birkaç saat önce İngiltere'ye en kısa sürede cevap vereceklerini söylerken, bunun nasıl bir adım olacağı konusunda açıklama yapmamıştı.
SON KARARI PUTİN VERECEK
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Şu anda Rusya Dışişleri ve diğer kurumlarımız karşı yanıtımızı hazırlıyor. İngiltere’ye karşı yanıt vereceğimiz şüphesiz çok yakında duyurulacak. Vereceğimiz cevabın şıkları hazırlandıktan sonra son aşamada Devlet Başkanı Putin’in önüne konacak. Devlet Başkanımız Rusya’nın çıkarlarına en uygun olanı seçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
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