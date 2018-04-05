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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MOSKOVA (AA) 
05.04.2018 - 19:30, Son Güncelleme:

Rusya'dan Çin'le temas sonrası dikkat çeken ABD çıkışı

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Rusya'dan Çin'le temas sonrası dikkat çeken ABD çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesinde ABD’nin pozisyonunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oy birliğiyle alınan kararların uygulanmasında zorluklar yarattığını belirterek, "Washington, insani yardımları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor" dedi.

Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği Suriye zirvesinin sonuçlarını detaylı şekilde Çinli mevkidaşıyla paylaştığını bildirdi.

ABD’nin Suriye’deki pozisyonuyla ilgili eleştirilerde bulunan Lavrov, Rusya’nın ABD ile terörizmle mücadele konusunda daha fazla şeyler yapabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

"GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Suriye meselesinde BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliği ile alınan kararların yerine getirilmesi hususunda ABD’nin pozisyonunun zorluklar yarattığına işaret eden Lavrov, “Washington, insani yardımları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriyor.” dedi.

Lavrov, gazetecilerin, ABD’nin Suriye’de kalma planlarıyla ilgili soruları üzerine yorum yapmanın zor olacağını söyleyerek, “Washington'un hedeflerinin sadece Suriye için değil aynı zamanda uluslararası gündemde bir takım başka önemli konular için ne anlama geldiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.” diye konuştu. 

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