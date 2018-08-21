Rusya'dan bu cevap geldi: Neden bahsediyorsunuz?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan bu cevap geldi: Neden bahsediyorsunuz?
GeriDünya Rusya'dan bu cevap geldi: Neden bahsediyorsunuz?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
21.08.2018 - 19:19, Son Güncelleme:

Rusya'dan bu cevap geldi: Neden bahsediyorsunuz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan bu cevap geldi: Neden bahsediyorsunuz?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki muhafazakar düşünce kuruluşlarından bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini iddia eden ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un bu iddiasına anlam veremediklerini söyledi.

Peskov düzenlediği basın toplantısında Microsoft şirketinin iddialarına ilişkin  "(Bu iddia karşısında) tepkimiz, alışılmış şekilde olacak: Hangi hackerlardan bahsedildiğini bilmiyoruz, seçimlere nasıl bir müdahaleden bahsedildiğini bilmiyoruz. Biz ABD'den seçimlere bir müdahale olmadığının doğrulamasını duyuyoruz." yanıtını verdi.

"BİLGİ VERMİYORLAR"

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü ayrıca, "Tam olarak kimler hakkında konuşuyoruz? Onları (Microsoft) bu sonuca varmaya, ne tür bir kanıt ya da dayanağın götürdüğünü anlamıyoruz. Zira bu bilgiyi (kanıt) vermiyorlar" vurgusunu yaptı.

Microsoft şirketi yetkilileri, Rusya hükümeti ile ilişkili olduklarına inandıkları Rus hackerların, Cumhuriyetçilere yakın düşünce kuruluşlarına yönelik saldırılarını engellediklerini söyleyip, bunu Rusya'nın ABD'de kasımda düzenlenecek ara seçimlere müdahalesini artırdığının işareti olarak gördüklerini ifade etmişti.

Fakat şirket yetkilileri, bahsettikleri siber saldırıların Rus hükümetiyle nasıl bağlantısı olabileceğine ilişkin bir veri sunamadı.

Microsoft'un iddiasına göre siber saldırının arkasında Fancy Bear adlı Rus hacker grubu var.

ZAHAROVA: AJİTASYON

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin kasımda yapılacak seçimlere ‘müdahale edebileceği gerekçesiyle' Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduğu haberlerini değerlendirdi. Zaharova, Washington'ın yaptırımları seçimler öncesinde ajitasyon aracı olarak kullandığını ifade etti.

Konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova "Seçimler daha gelmedi, ama yaptırımlar hazır. Neden mi? Zira bu ABD'de seçim öncesi ajitasyon için önemli bir faktör" ifadelerini kullandı.

ABD: HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashley Ford, gelecek seçimlere müdahale gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı da, 2 Rus vatandaşı, 1 Rus ve 1 Slovakyalı şirketi "ABD'yi hedef alan siber faaliyetlerinde Moskova'ya yardım ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın siber saldırılarının ABD için tehdit oluşturduğuna işaret edildi. 

Açıklamada, Moskova'ya siber aktivitelerinde yardım ettikleri gerekçesiyle Saint Petersburg merkezli Vela-Marine Ltd ve Slovakya merkezli Lacno S.R.O. adlı iki firmanın yanı sıra iki Rus vatandaşının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi. 

Söz konusu kurum ve kişiler, haziran ayında ABD yönetiminin kara listeye aldığı Divetechnoservices adlı Rus firmasına yardım etmekle suçlanıyor. 

ABDden flaş Rusya hamlesi 2 şirket ve 6 gemi...
ABD'den flaş Rusya hamlesi! 2 şirket ve 6 gemi...

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA

Amerikan yazılım şirketi Microsoft, ABD'de bazı muhafazakar gruplardan bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini açıkladı.

Microsoft, "Fancy Bear" (Süslü Ayı) adlı Rus hacker grubunun Cumhuriyetçi Enstitü ve Hudson Enstitüsü gibi düşünce kuruluşlarının yanı sıra bazı senato ofislerini ve başka bazı kurumları da hedef aldıklarını duyurdu. Şirket söz konusu grubun Rus hükümetiyle ilişkili olduğunun düşünüldüğünü de kaydetti.

Amerikan New York Times gazetesi, Cumhuriyetçi Enstitü ve Hudson Enstitüsü'nün hedef alınmasının nedeninin, eskiden ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklerken bu artık muhalif olmaları ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını istemeleri olabileceğini yazdı.

'SON 2 YILDA 12 BENZER GİRİŞİM'

Microsoft'a göre güvenlik uzmanları, saldırıda kullanılmak için alınan ve yazılım şirketinin kendi internet adreslerini andıran alan adlarının kontrolünü ele geçirerek girişimi önledi.

Microsoft Başkanı Brad Smith blog yazısında, "2018'deki ara seçimler nedeniyle ABD'deki siyasi partilerle ilişkide bulunan gruplara yönelik bu tip güvenlik tehditlerinin artmasından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Microsoft: Rus hacker grubu Süslü Ayıları engelledik
Microsoft: Rus hacker grubu Süslü Ayıları engelledik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.08.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Rusya'dan bu cevap geldi: Neden bahsediyorsunuz?

ABD'den flaş Rusya hamlesi! 2 şirket ve 6 gemi...

Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Rusya'dan bu cevap geldi: Neden bahsediyorsunuz?

ABD'den flaş Rusya hamlesi! 2 şirket ve 6 gemi...

Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber