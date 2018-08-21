Rusya'dan bu cevap geldi: Neden bahsediyorsunuz?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki muhafazakar düşünce kuruluşlarından bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini iddia eden ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un bu iddiasına anlam veremediklerini söyledi.
Peskov düzenlediği basın toplantısında Microsoft şirketinin iddialarına ilişkin "(Bu iddia karşısında) tepkimiz, alışılmış şekilde olacak: Hangi hackerlardan bahsedildiğini bilmiyoruz, seçimlere nasıl bir müdahaleden bahsedildiğini bilmiyoruz. Biz ABD'den seçimlere bir müdahale olmadığının doğrulamasını duyuyoruz." yanıtını verdi.
"BİLGİ VERMİYORLAR"
Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü ayrıca, "Tam olarak kimler hakkında konuşuyoruz? Onları (Microsoft) bu sonuca varmaya, ne tür bir kanıt ya da dayanağın götürdüğünü anlamıyoruz. Zira bu bilgiyi (kanıt) vermiyorlar" vurgusunu yaptı.
Microsoft şirketi yetkilileri, Rusya hükümeti ile ilişkili olduklarına inandıkları Rus hackerların, Cumhuriyetçilere yakın düşünce kuruluşlarına yönelik saldırılarını engellediklerini söyleyip, bunu Rusya'nın ABD'de kasımda düzenlenecek ara seçimlere müdahalesini artırdığının işareti olarak gördüklerini ifade etmişti.
Fakat şirket yetkilileri, bahsettikleri siber saldırıların Rus hükümetiyle nasıl bağlantısı olabileceğine ilişkin bir veri sunamadı.
Microsoft'un iddiasına göre siber saldırının arkasında Fancy Bear adlı Rus hacker grubu var.
ZAHAROVA: AJİTASYON
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin kasımda yapılacak seçimlere ‘müdahale edebileceği gerekçesiyle' Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduğu haberlerini değerlendirdi. Zaharova, Washington'ın yaptırımları seçimler öncesinde ajitasyon aracı olarak kullandığını ifade etti.
Konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova "Seçimler daha gelmedi, ama yaptırımlar hazır. Neden mi? Zira bu ABD'de seçim öncesi ajitasyon için önemli bir faktör" ifadelerini kullandı.
ABD: HAZIRIZ
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashley Ford, gelecek seçimlere müdahale gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduklarını açıklamıştı.
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı da, 2 Rus vatandaşı, 1 Rus ve 1 Slovakyalı şirketi "ABD'yi hedef alan siber faaliyetlerinde Moskova'ya yardım ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın siber saldırılarının ABD için tehdit oluşturduğuna işaret edildi.
Açıklamada, Moskova'ya siber aktivitelerinde yardım ettikleri gerekçesiyle Saint Petersburg merkezli Vela-Marine Ltd ve Slovakya merkezli Lacno S.R.O. adlı iki firmanın yanı sıra iki Rus vatandaşının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Söz konusu kurum ve kişiler, haziran ayında ABD yönetiminin kara listeye aldığı Divetechnoservices adlı Rus firmasına yardım etmekle suçlanıyor.
MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA
Amerikan yazılım şirketi Microsoft, ABD'de bazı muhafazakar gruplardan bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini açıkladı.
Microsoft, "Fancy Bear" (Süslü Ayı) adlı Rus hacker grubunun Cumhuriyetçi Enstitü ve Hudson Enstitüsü gibi düşünce kuruluşlarının yanı sıra bazı senato ofislerini ve başka bazı kurumları da hedef aldıklarını duyurdu. Şirket söz konusu grubun Rus hükümetiyle ilişkili olduğunun düşünüldüğünü de kaydetti.
Amerikan New York Times gazetesi, Cumhuriyetçi Enstitü ve Hudson Enstitüsü'nün hedef alınmasının nedeninin, eskiden ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklerken bu artık muhalif olmaları ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını istemeleri olabileceğini yazdı.
'SON 2 YILDA 12 BENZER GİRİŞİM'
Microsoft'a göre güvenlik uzmanları, saldırıda kullanılmak için alınan ve yazılım şirketinin kendi internet adreslerini andıran alan adlarının kontrolünü ele geçirerek girişimi önledi.
Microsoft Başkanı Brad Smith blog yazısında, "2018'deki ara seçimler nedeniyle ABD'deki siyasi partilerle ilişkide bulunan gruplara yönelik bu tip güvenlik tehditlerinin artmasından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle