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    Rusya'dan ABD'ye, "Suriye'de ateşle oynamayın" uyarısı

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD, PYD’yi kullanarak Suriye’yi bölmeye yönelik adımlar atıyor. ABD’yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz” dedi.


    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen "Rusya, Ortadoğu’da: Tüm Sahnelerde Rol Sahibi” adlı oturumda Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

    ABD’nin, Suriye’de attığı adımları eleştiren Lavrov, “ABD’nin özellikle sahada, Fırat Nehri’nin doğusunda, Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında, Suriye’yi bölmeye yönelik adımlarını endişeyle takip ediyoruz. ABD’nin, Suriye’de tek amacının DEAŞ’la mücadele olduğuna yönelik güvencesini tekrar teyit edecek adımlara ihtiyaç var gibi görünüyor” diye konuştu.
    ABD’ye, Suriye’de günlük siyasi ihtiyaca yönelik kısa vadeli adımlar atmama çağrısında bulunan Lavrov, “ABD, PYD’yi kullanarak Suriye’yi bölmeye yönelik adımlar atıyor. Bu da Türkiye ile ilişkilerin gerginleşmesine neden oldu. ABD’yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz. Suriye’de Kürtler de dahil olmak üzere Suriye halkının uzun vadeli çıkarlarını gözeten adımlar atmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

    Lavrov, konuşması sırasında terör örgütü PKK destekçisi bir kişiye, konferansta slogan atmamasını tavsiye ederek, “Kürtlerin, bazı oyuncuların jeopolitik amaçları doğrultusunda kullanılmasını doğru bulmuyoruz.” dedi.

    ABD’nin Suriye’nin güneyindeki birliklerini de derhal çekmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, “ABD’nin El Tanf etrafında kurduğu güvenlik bölgesinde bir mülteci kampı bulunuyor ve bu kampın yeni militanların yetiştirilmesi için kullanıldığını düşünüyoruz. Bu bölgenin derhal kapatılması gerekiyor ve bu kampa insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmeli.” diye konuştu.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , rusya , abd , suriye , türkiye , pyd , ortadoğu , terör , terörist
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