Rusya’da PKK’ya yakın kadın derneği kapatıldı
RUSYA Federasyonu’na bağlı Adige Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, “Beritan” Kürt kadın hakları örgütünü yasadışı ilan ederek kapatma kararı aldı.
Adige Cumhuriyeti’nde 2015’te kurulan derneğin kapatılması davası iki ay devam ettikten sonra yüksek mahkeme, siyasi faaliyet yürüten derneğin kapatılması kararını almış. Geçen ağustosta Rusya Adalet Bakanlığı, derneği denetleme faaliyeti sırasında derneğin aslında yasadışı siyasi örgüt olarak faaliyet gösterdiği, genel kurul toplantıları yapmadığı, üye sayısı hakkında Rusya Adalet Bakanlığı denetim organlarına bildirimde bulunmadığı ve mali şemasının muğlak olduğu tespit edilmiş. Bunun üzerine konu mahkemeye intikal etmiş. Yerel basın bu derneğin aslında PKK şubesi gibi faaliyet gösterdiğini dile getirerek, “Dernekte PKK sembolleriyle Abdullah Öcalan portreleri yer alıyordu. Bunların Kürt kadın haklarıyla bir ilgisi olmadığı zaten belliydi” yorumunu yaptı.
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