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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
09.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü coşkuyla kutlandı

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Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü Rusya’da törenlerle kutlandı.

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  • Rusyada 9 Mayıs Zafer Günü coşkuyla kutlandı
  • Rusyada 9 Mayıs Zafer Günü coşkuyla kutlandı
  • Rusyada 9 Mayıs Zafer Günü coşkuyla kutlandı
  • Rusyada 9 Mayıs Zafer Günü coşkuyla kutlandı
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Başkent Moskova’da Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Başbakan Dmitriy Medvedev ve Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in katıldığı törende 13 binden fazla asker yer aldı.

Putin, törende yaptığı konuşmada, geçmişteki savaşların verdiği derslerin hala geçerli olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetlerimizin en yüksek seviyede savaşa hazır olmasını sağlamak için her şeyi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hava şartlarının kötü olması nedeniyle askeri uçak ve helikopterlerin geçişinin iptal edildiği törende, yenileri dahil 130’dan fazla askeri zırhlı araç ve teçhizat sergilendi.

Geçit töreninde, dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata" ve modernize edilmiş T72 B3 model tankın yanı sıra kısa menzilli balistik füze sistemi "İskender-M", çok namlulu roketatar "Smerç", füze sistemleri "Buk-M2" ve "Top-M2", karadan havaya kısa ve orta menzilli füze uçaksavar topçu sistemi "Pantsir-S" ve hava savunma füze sistemi "S-400", sergilenen ağır silahlar arasında yer aldı.

Askeri araç ve silahların geçidi kıtalararası balistik füze sistemi “Yars”ın gösterilmesiyle son buldu.

Öte yandan, bu yıl törenlerde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, ilk defa, Putin’in geçen yıldan bu yana makam arabası olarak kullanmaya başladığı Rus üretimi "Aurus" marka limuzinin üstü açık modeliyle askerleri selamlaması dikkati çekti.

9 Mayıs Zafer Günü ülkenin diğer şehirlerinde de halkın katılımıyla kutlandı.

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