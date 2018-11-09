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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DHA
09.11.2018 - 19:15, Son Güncelleme:

Rusya ve Çin imzayı attı: Nükleer hamlesi

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Rusya ve Çin imzayı attı: Nükleer hamlesi

Rusya ve Çin, nükleer enerji alanında işbirliğini büyütüyor. Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, hızlı nötron reaktörü CFR-600'ün Çin'de inşası ile Tianwan santralinin 7 ve 8'inci reaktörlerinin yapımının da aralarında bulunduğu 4 ayrı işbirliği anlaşması imzaladı.

WNN’nin haberine göre, Şangay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin ve Rusya arasında yeni bir nükleer işbirliğine zemin hazırladı.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS'yi yapan Rosatom'un mühendislik alanındaki yan kuruluşu JSC ASE Engineering Company ile CNNC, iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi için dört ayrı anlaşma imzaladı.

Bu işbirlikleri arasında, Çin’de hızlı nötron nükleer reaktörü CFR-600'ün inşa edilmesi ile Tianwan NGSnin 7'inci ve 8'inci reaktörlerinin kurulması da bulunuyor.

Rosatom'un makine yapımı alanında yan kuruluşu olan JSC ’OKBM Afrikantov’ şirketi de CNNC ile ekipman temini ve belgelerin incelenmesi hizmetlerinin yanı sıra, yazılım kullanma hakkı için lisans verilmesine ilişkin sözleşme imzaladı.

2026 YILINDA 7. REAKTÖR DEVREDE

Tianwan Nükleer Güç Santralinin dördüncü (santralin 7'inci ve 8'inci güç üniteleri) aşamasının inşaat çalışmaları için Rusya ve Çin arasında protokol ve çerçeve sözleşmesi imzalandı. Buna göre, 2026 yılında 7'inci, 2027 yılında ise 8'inci reaktörün devreye girmesi öngörülüyor.

HIZLI NÖTRON REAKTÖRÜ ÇALIŞMALARI

Hızlı nötron reaktörlerinin, Çin’in nükleer enerji alanında gelişmesinde önemli bir rol oynaması planlanıyor. Çin, hızlı nötron reaktörü CFR-600'ü inşa etmek için 2017 yılında Rusya'yla işbirliğine gitmiş ve yılsonunda çalışmalara başlamıştı. Hızlı nötron reaktörlerinin radyoaktif atık miktarının azaltılmasında da etkili olacağı öngörülüyor.

Uzmanlara göre hızlı nötron reaktörlerinin yapım teknolojisinde dünyada ilk sırada yer alan Rusya, hızlı reaktör projelerinin güvenilirliği ve güvenliğine ilişkin deneysel bilgi birikimine sahip olan tek ülke olarak dikkat çekiyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? 09.11.2018 (2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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