Rusya üç gemiyi Ukrayna’ya iade etti
RUSYA, Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini Ukrayna’ya teslim etti.
Rusya’nın Kerç Boğazı’nda Kasım 2018’de el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslimatı, Karadeniz’in tarafsız sular olarak kabul edilen bölgesinde gerçekleştirildi. Ukrayna’ya ait ‘Nikopol’, ‘Yanı Kapu’ ve ‘Berdyansk’ adlı savaş gemileri, Ukrayna’nın Odessa kentine hareket etti. Rus savaş gemileri, geçen yıl kasım sonunda Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında, “kara sularını ihlal ettiği” iddiasıyla Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiye el koymuş ve personeli gözaltına almıştı. Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi eylülde yapılmıştı.
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