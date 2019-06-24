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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.06.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı

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Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının durumu kötüleştireceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yeni yaptırımların yürürlüğe gireceği yönündeki sözlerini gazetecilere değerlendirdi.

ABD'nin, diyalog kurmak yerine İran'ı sürekli yaptırımlarla tehdit ettiğini kaydeden Ryabkov, "ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları, durumu kötüleştirecek. Bu, bilinçli ve hedeflenmiş pozisyonun yansımasıdır." dedi.

Ryabkov, 28 Haziran'da Avusturya'nın Başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili yapılması planlanan toplantının zor şartlarda gerçekleşeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Anlaşmanın Avrupalı taraf ülkeleri, İran'a yaklaşımı sıkılaştırmak için ABD ile birlikte oyun oynamaya başladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce, İran'a ek yaptırımların bugün yürürlüğe gireceğini söylemişti. Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini belirtmişti.

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