Rusya ile ABD arasında Karadeniz’de ‘Parazit Savaşı’

Rusya’nın, özellikle 2014’teki Kırım Krizi sonrasında, Karadeniz kıyılarına yerleştirdiği

düşman silahlarını şaşırtarak etkisiz hale getiren elektronik muharebe aracı “Krasukha-4” sistemine karşı ABD donanması geçtiğimiz günlerde kendi elektronik muharebe sistemiyle karşı koymaya çalışmış. ABD tarafından Rusya’ya karşı modernize edilerek denenen parazit yaratıcı silahın ismi de sistemin kendisi gibi karmaşık: AN/SLQ-32V6.

“AN/SLQ-32V6” adını taşıyan ve elektronik parazit yayan silah, geçtiğimiz ay İstanbul boğazından geçerek Karadeniz’e açılan USS Carney savaş gemisinin güvertesine yerleştirilmiş. Genel adı SEWIP Block 2 olan sistem, Rus askeri kaynakların aktardığına göre Karadeniz üzerinde kontrol hakimiyetini elinde bulunduran Rus radar ve sonarlarını şaşırtma denemeleri yapmış.



ABD tarafından Rusya’ya karşı modernize edilerek denenen parazit yaratıcı silah AN/SLQ-32V6...

Elektronik muharebe araçlarının savaş meydanlarındaki etkinliği, 2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya yüzünden yaşanan 5 günlük savaş esnasında kendini göstermişti. ABD’nin Gürcistan’da çalıştırdığı parazit yaratıcı silah, Rus uçak, tank ve akıllı füzelerinin beynine girerek hatalı konum verdirmişti. Bu savaşın ardından elektronik muharebe araçlarına ciddi önem veren Rusya, 4 yıl içinde kendi parazit silahını geliştirmişti. “Krasukha-4” günümüzde Kırım ve Rusya kıyıları boyunca Karadeniz üzerinde geniş bir yalancı koordinat alanı oluşturuyor. Böylece GPS kontrollü tüm silahlar hedef tespitini doğru gerçekleştiremiyor. Havadaki savaş uçaklarına ise konumunu kaybettirecek sinyaller gönderiliyor.

ABD ve NATO’nun, Rusya’nın parazit yaratan elektronik muharebe silahı Krasukha-4’e “AN/SLQ-32V6” sistemiyle karşılık verip veremediği ise henüz bilinmiyor.

Mart ayı başlarında Karadeniz sularında elektronik muharebe silahı denemelerini tamamlayan USS Carney, gerisin geriye Boğazlar’dan geçerek Akdeniz sularına dönüş yapmıştı. Amerikan savaş gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında savaş gemileri trafiğini izleyen Türk blogcu Yörük Işık, ‘Bosphorus Observer’ adlı sayfasında yeni sessiz silahın güvertedeki görüntüsünü yayınlamıştı.