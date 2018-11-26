Rus senatör: Ukrayna'nın eylemi Türk Akımı zirvesine yanıt
Rus senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz’de Rusya’ya yönelik kışkırtıcı eylemler için emri doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından aldığını ve bu hareketin Türkiye ve Rusya liderleri arasında İstanbul’da gerçekleşen başarılı Türk Akımı zirvesine yanıt olabileceğini söyledi.
Puşkov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Emrin doğrudan Devlet Başkanı Poroşenko’dan geldiğine hiç kuşku yok. Böyle şeyler sanırım devlet liderinin bilgisi, onayı ve girişimi dışında gerçekleşemez. Bunun, birkaç amacı olan gerçekten kasıtlı bir provokasyon olduğunu düşünüyorum” dedi.
Sputnik'te yer alan habere göre provokasyonun amaçlarından birinin, Türkiye ve Rusya liderleri arasında İstanbul’da gerçekleşen başarılı Türk Akımı zirvesine yanıt olabileceğini söyleyen Puşkov, Kiev’in Rus doğalgazın büyük kısmının Ukrayna’yı pas geçerek Avrupa ulaşması ve onun transit rolünü azaltmasından rahatsız olduğunu kaydetti.
Diğer yandan Ukrayna’da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Poroşenko’nun popüleritesini düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Rus senatör, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Poroşenko’ya destek oranı sadece yüzde 5. O hiç popüler değil. Ukrayna politikacıları arasında sadece 4. sırada. Devlet başkanlığı seçimlerine 6 ay kala gerilimi tırmandırmaya ihtiyaç duyuyor ki, bu sosun altında, halkın sözde Rus tehdidi karşısında birleşmesi gerektiğini söyleyerek seçimlerde, bugün alabileceğinden daha iyi sonuçlar sergilesin."
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