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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
29.03.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Rus milyarder lüks yatını eski eşinden geri aldı

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Rus milyarder lüks yatını eski eşinden geri aldı

Azeri asıllı Rus işadamı Farhad Ahmedov, İngiltere mahkemeleri tarafından eski karısına verilmesi kararlaştırılan 436 milyon dolarlık lüks yatını geri aldı.

Dubai'deki Temyiz Mahkemesi, İngiliz mahkemesinin gemiye el konulması kararını bozdu.

İngiliz mahkemesi, 2017'deki boşanma davasında 1,4 milyar dolar serveti olduğu belirtilen Ahmedov'un, karısı Tatiana Ahmedova'ya 600 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

Ancak, Dubai'deki mahkeme, bu kararın Dubai'de uygulanamayacağına hükmetti.

'KARARA SEVİNDİ AMA ŞAŞIRMADI'

Avukatı, Ahmedov'un karara çok sevindiğini ancak şaşırmadığını söyledi.

Tatiana Ahmedeva'nın avukatları ise Dubai mahkemeleri nezdindeki girişimlerinin devam edeceğini, İngiltere mahkemelerinden dün yeni bir tedbir kararı çıkarttıklarını açıkladı.

Ahmedov, karısıyla 2000'de boşandıklarını söylemişti.

Ancak iki yıl önceki davada, yargıç bununla ilgili bir kanıt bulunmadığına ve boşanma belgelerinin sahte olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Ahmedov'un petrol ve doğal gaz ticaretinden elde ettiği belirtilen servetinin paylaşılabilmesi için malvarlıklarına el konulmasına karar verdi.

Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın bir iş adamı olarak bilinen Ferhad Ahmedova, Luna adlı yatını Rus milyarder Roman Abramoviç'ten satın almıştı.

Ahmedov ve eski karısı Rusya vatandaşı. Ancak ikisinin de İngiltere'de daimi oturma izni var.

 

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