Rus kraliçesi tahttan mı etti
Sürpriz bir şekilde tahttan çekildiğini açıklayan Malezya Kralı Sultan 5’nci Muhammed’in (49) bu kararının arkasında kasım ayında eski Rusya güzellik kraliçelerinden Oksana Voyevodina (25) ile yaptığı belirtilen evlilik olabileceği konuşuluyor.
2016’da tahta geçen 5’nci Muhammed, ülkenin İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı 1957 yılından beri 5 yıllık görev süresini doldurmadan tahttan çekilen ilk kralı olmuştu. 49 yaşındaki 5’inci Muhammed’in 2015 Rusya güzellik kraliçesi Oksana Voyevodina ile dev bir törenle evlenmesi ve kasım ayından beri sağlık gerekçeleriyle izinli olması, kralın görevden evliliği nedeniyle ayrıldığı düşüncelerini doğurdu.
YENİ KRAL SEÇİLECEK
Düğün fotoğrafları sosyal medya ve dünya basınında geniş yer bulsa da, kralın evliliği Malezya resmi kaynakları tarafından doğrulanmamıştı. Bu nedenle Yöneticiler Konferansı’nın 3 Ocak’ta gizlice toplanması da diğer eyalet sultanlarının Kral Muhammed’in istifası için karar aldığı söylentilerinin yayılmasına neden oldu. Tahta kimin oturacağı henüz belli değil, ancak görevi kasım ayından beri vekaleten Perak eyaleti kralı Sultan Nazrin Şah yürütüyor. Federal Anayasa ile yönetilen Malezya’da kral, dokuz eyalet sultanının oluşturduğu Yöneticiler Konseyi tarafından ve konsey üyeleri arasından, rotasyon usulüyle beş yılda bir seçiliyor. Yöneticiler Konferansı’nın önümüzdeki dört hafta içinde yeni kralı seçmesi bekleniyor.
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