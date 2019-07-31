Rumlar daha fazla Yunan askeri istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRumlar daha fazla Yunan askeri istedi
GeriDünya Rumlar daha fazla Yunan askeri istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE – Yorgo KİRBAKİ
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rumlar daha fazla Yunan askeri istedi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumlar daha fazla Yunan askeri istedi

Rum siyasi partileri ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten ‘Kıbrıs’a daha fazla Yunan askeri gönderin’ talebinde bulundu.

Rum parlamentosundaki 3’üncü büyük parti EDEK lideri Marinos Şizopulos, önceki akşam siyasi parti liderleriyle görüşen Miçotakis’e Türkiye’nin sondaj çalışmalarına karşılık Yunanistan’ın daha fazla asker göndermesi gerektiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı dün önce Rum Başpiskopos Hrisostomos ile görüştü. Daha sonra Kıbrıslı Türklere 1974 öncesinde kanlı saldırılar gerçekleştiren ve Yunanistan’la birleşmek amacıyla 1974’te adada darbe düzenleyen EOKA milislerinin mezarlarını ziyaret etti.

Miçotakis’in Kıbrıs Rum yönetimindeki son durağı Yunan alayı ELDİK oldu. Alayda bine yakın Yunan askeri bulunuyor. Miçotakis, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin başlattığı sondaj çalışmalarının uluslararası hukuka aykırı ve yasadışı olduğunu öne sürdü, cevapsız kalmayacağını savundu. Miçotakis, “Tüm AB ülkeleri yanımızda. Doğu Akdeniz’de güçlü ittifaklarımız var. Türkiye yasadışı faaliyetleri ile kendi kendini tecrit ediyor” dedi. 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu’ndan S-400 ve NATO açıklaması
ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi
Filipinler'den Çin'e Güney Çin Denizi tepkisi
ABD'de mağazaya silahlı saldırı: 2 ölü