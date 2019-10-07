Rum tarafı: Kıbrıs görüşmelerine hazırız
Yavuz sondaj gemisinin doğu Akdeniz’e gönderilmesi sonrası Rum kesimi lideri Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nden gelecek ay bir Avrupa başkentinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile üçlü görüşme daveti beklediğini belirtti.
TÜRKİYE’nin Yavuz sondaj gemisini doğu Akdeniz’e göndermesinin ardından Kıbrıs Rum yönetimi, daha yüksek sesle Kıbrıs müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu dile getirmeye başladı. Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten kasımda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla üçlü görüşme daveti beklediğini açıkladı. Üçlü görüşmenin Fransa’nın başkenti Paris’te olması bekleniyor.
ŞART ÖNE SÜRÜLMEDİ
Rumlar, doğu Akdeniz’de Kıbrıs sorununa çözüm bulacak müzakerelere hazır olduğunu uzun süredir dile getiriyor, ancak Türkiye’nin sondajlara son vermesi şartını ortaya koyuyordu. Rum liderin sözcüsü Prodros Prodromu, bu defa herhangi bir şart öne sürmeden Guterres’ten davet beklediklerini ve müzakerelere hazır olduklarını söyledi.
Anastasiadis de “Henüz davet almadık ancak kasım ayı içinde bir Avrupa kentinde üçlü toplantı bekliyoruz” diye konuştu. Rum medyası ise, BM Genel Sekreteri’nden üçlü görüşmeyi Fransa’nın başkenti Paris’te yapmayı planladığını yazdı. Türkiye ve KKTC ise, 50 yıldır devam eden müzakerelerin, ucu açık olmayan bir şekilde ve sonuç almaya yönelik başlaması konusunda ısrarlı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok kez iki yıl önce İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam edemeyeceğini ve farklı çözüm yöntemlerinin de masaya gelmesi gerektiğini belirtti.
MOSKOVA’DAN İTİDAL ÇAĞRISI
RUSYA, doğu Akdeniz bölgesinde taraflara itidal çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada doğu Akdeniz bölgesinde son günlerde artan gerilimin Moskova tarafından tedirginlikle izlendiği vurgulanarak, “Doğu Akdeniz bölgesinde enerji kaynakları merkezli son günlerde tırmanan gerilimi tedirginlikle izliyoruz. İlgili tarafları bölgede gerilimi daha fazla arttıracak adımlar atmaktan ve büyük bir krize yol açılmasından kaçınmaya davet ediyoruz” denildi. Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
YAVUZ BUGÜN SONDAJA BAŞLIYOR
ANTALYA açıklarında Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yer alan, ancak Rumların İtalyan ve Fransız enerji şirketlerine kiraladığı bölgeyle örtüşen bir noktaya giden Yavuz sondaj gemisi bugün deniz altını kazmaya başlıyor. Yavuz, Kıbrıs adasının 80 kilometre güneybatısında sabitleme işlemlerini tamamladı.
POMPEO, ATİNA VE RUMLARI SEVİNDİRDİ
TÜRKİYE’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarına karşı olduğunu, Yunanistan ziyareti sırasında 1 günde 3 kez tekrarlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina ve Rum kesimini, beklentilerinin de ötesinde memnun etti.
Ayrıca ziyaret sırasında taraflar arasında askeri işbirliği protokolü de imzalandı. Yunanistan’da ABD’ye önemli kolaylıklar sağlayan Savunma İşbirliği Anlaşması (1990) Güncelleme Protokolü şunları öngörüyor:
Girit Adası’nın Sudas limanındaki ABD üssü genişletilecek. ABD savaş gemileri adada Marathi Koyu’na da demir atabilecek.
Meriç’de Türk-Yunan sınırı yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) limanının bir bölümü ABD savaş gemileri için tahsis edilecek.
Larisa şehrindeki Yunan hava üssünde ABD insansız hava araçları, Volos şehri yakınındaki Stefanovikio mevkiinde bulunan hava üssünde de ABD askeri helikopterlerine kolaylıklar sağlanacak.
Öte yandan edinilen bilgiye göre, söz konusu protokolün 2.5 ay süren müzakerelerinde, Yunan tarafı, ya mektup ya da ortak deklarasyon ile Türkiye ile ilişkilerinde ABD’den Atina’yı destekleyen “yazılı teminat” istedi. ABD ise bu talebi kabul etmedi. Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
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