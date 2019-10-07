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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rum tarafı: Kıbrıs görüşmelerine hazırız

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rum tarafı: Kıbrıs görüşmelerine hazırız

Yavuz sondaj gemisinin doğu Akdeniz’e gönderilmesi sonrası Rum kesimi lideri Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nden gelecek ay bir Avrupa başkentinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile üçlü görüşme daveti beklediğini belirtti.

TÜRKİYE’nin Yavuz sondaj gemisini doğu Akdeniz’e göndermesinin ardından Kıbrıs Rum yönetimi, daha yüksek sesle Kıbrıs müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu dile getirmeye başladı. Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten kasımda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla üçlü görüşme daveti beklediğini açıkladı. Üçlü görüşmenin Fransa’nın başkenti Paris’te olması bekleniyor.

ŞART ÖNE SÜRÜLMEDİ

Rumlar, doğu Akdeniz’de Kıbrıs sorununa çözüm bulacak müzakerelere hazır olduğunu uzun süredir dile getiriyor, ancak Türkiye’nin sondajlara son vermesi şartını ortaya koyuyordu. Rum liderin sözcüsü Prodros Prodromu, bu defa herhangi bir şart öne sürmeden Guterres’ten davet beklediklerini ve müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

Anastasiadis de “Henüz davet almadık ancak kasım ayı içinde bir Avrupa kentinde üçlü toplantı bekliyoruz” diye konuştu. Rum medyası ise, BM Genel Sekreteri’nden üçlü görüşmeyi Fransa’nın başkenti Paris’te yapmayı planladığını yazdı. Türkiye ve KKTC ise, 50 yıldır devam eden müzakerelerin, ucu açık olmayan bir şekilde ve sonuç almaya yönelik başlaması konusunda ısrarlı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok kez iki yıl önce İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam edemeyeceğini ve farklı çözüm yöntemlerinin de masaya gelmesi gerektiğini belirtti.

MOSKOVA’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

RUSYA, doğu Akdeniz bölgesinde taraflara itidal çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada doğu Akdeniz bölgesinde son günlerde artan gerilimin Moskova tarafından tedirginlikle izlendiği vurgulanarak, “Doğu Akdeniz bölgesinde enerji kaynakları merkezli son günlerde tırmanan gerilimi tedirginlikle izliyoruz. İlgili tarafları bölgede gerilimi daha fazla arttıracak adımlar atmaktan ve büyük bir krize yol açılmasından kaçınmaya davet ediyoruz” denildi. Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA

Rum tarafı: Kıbrıs görüşmelerine hazırız

YAVUZ BUGÜN SONDAJA BAŞLIYOR

ANTALYA açıklarında Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yer alan, ancak Rumların İtalyan ve Fransız enerji şirketlerine kiraladığı bölgeyle örtüşen bir noktaya giden Yavuz sondaj gemisi bugün deniz altını kazmaya başlıyor. Yavuz, Kıbrıs adasının 80 kilometre güneybatısında sabitleme işlemlerini tamamladı.

Rum tarafı: Kıbrıs görüşmelerine hazırız

POMPEO, ATİNA VE RUMLARI SEVİNDİRDİ

TÜRKİYE’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarına karşı olduğunu, Yunanistan ziyareti sırasında 1 günde 3 kez tekrarlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina ve Rum kesimini, beklentilerinin de ötesinde memnun etti.

Ayrıca ziyaret sırasında taraflar arasında askeri işbirliği protokolü de imzalandı. Yunanistan’da ABD’ye önemli kolaylıklar sağlayan Savunma İşbirliği Anlaşması (1990) Güncelleme Protokolü şunları öngörüyor:

Girit Adası’nın Sudas limanındaki ABD üssü genişletilecek. ABD savaş gemileri adada Marathi Koyu’na da demir atabilecek.

Meriç’de Türk-Yunan sınırı yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) limanının bir bölümü ABD savaş gemileri için tahsis edilecek.

Larisa şehrindeki Yunan hava üssünde ABD insansız hava araçları, Volos şehri yakınındaki Stefanovikio mevkiinde bulunan hava üssünde de ABD askeri helikopterlerine kolaylıklar sağlanacak.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, söz konusu protokolün 2.5 ay süren müzakerelerinde, Yunan tarafı, ya mektup ya da ortak deklarasyon ile Türkiye ile ilişkilerinde ABD’den Atina’yı destekleyen “yazılı teminat” istedi. ABD ise bu talebi kabul etmedi. Yorgo KIRBAKİ / ATİNA

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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