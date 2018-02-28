Rum lider şaşırtmadı! Türkiye'yi suçladı

Temsilciler Meclisi’nde yemin eden Anastasiadis, gazetecilere açıklamalar yaptı.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının ortaya ’kabul edilemez şartlar’ koyduğunu öne süren Anastasiadis, Türkiye'nin ’Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Akdeniz’deki egemenlik haklarını sürekli ihlal ederek yeni emrivakiler yaratmaya çalıştığını öne sürdü.

Anastasiadis, Kıbrıs Türk liderliğinin de Ada'nın doğal kaynaklarının değerlendirilmesi ve yönetilmesi yetkisinin gelecekteki federal devletin merkezi hükümetinin yetkisinde olduğunu açıkça belirleyen yakınlaşmalardan bir kez daha caydığını öne sürdü.

’GARANTÖRLÜK OLMAMALI’

Kıbrıs Türk tarafından doğalgaz çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamaları da eleştiren Anastasiadis, bunların Kıbrıslı Türklerin çıkarına değil Ankara'nın stratejik hedeflerine hizmet etmek olduğunu savundu.

Türkiye’nin Ada’daki garantörlük haklarına sözü getiren Anastasiadis, "Çözüm, her türlü müdahale ve garantörlük hakkının tasfiye edilmesi ve Kıbrıs'ın AB üyesi sıfatının değerlendirilmesi ile devletin işleyebilirliğini ve sürdürülebilirliğini güvenceye almalıdır" dedi.