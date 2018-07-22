Ruhani’den Trump’a ‘yaptırım’ uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Washington yönetimini bugüne kadar kullanmadığı en sert ifadelerle hedef aldı.
Yurtdışında görevli İranlı diplomatların katıldığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD’nin İran’la yapılmış olan mevcut nükleer anlaşmanın değişmesine yönelik girişimlerine karşı “Sayın Trump, biz tarih boyunca bölgedeki su yolları güvenliğinin güvencesi olduk. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun. İki yolumuz var; ya direneceğiz ya teslim olacağız. ABD’yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir” diye cevap verdi.
Ruhani, “İran petrol satamazsa kimse satamaz’ dediğimizde Hürmüz Boğazı’nı kapatacağımızı düşünüyorlar, halbuki çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz’ü kapatmak bunların en basiti” ifadelerini kullandı.
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