Ruhani’den Telegram yasağına tepki
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Instagram’dan yaptığı açıklamada hükümetin İran yargısının mesajlaşma aplikasyonu Telegram’ı bloke etme kararı almasını onaylamadığını ifade etti.
Hasan Ruhani, hükümetin bu kararın alınmasında rolü olmadığını da vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı, yasak kararının “demokrasinin aksine” bir adım olduğunu söyledi.
İran’da bir yargıç, Telegram’ın silahlı muhaliflerin kaos çıkarmasına imkan verdiği ve Telegram’ın terörle mücadele konusunda işbirliği yapmadığı iddiasıyla aplikasyonu bloke etme kararı almıştı.
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