Ruhani: ‘Protestolar başarısız oldu’
İRAN devlet medyasında yer alan haberlere göre, başkent Tahran’da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülke genelinde düzenlenen ve ölümlere yol açan gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Protestolara neden olan benzin zammının orta ve dar gelirli ailelerin akaryakıt yardımlarından daha fazla yararlanması için yapıldığını dile getiren Ruhani, “Halkımız asıl hedefimizin enerji temini konusunda ülkenin kendine yeterli hale gelmesi olduğunun bilincindedir. Bu sayede dışarıya muhtaç olmayalım, iç üretimle ihtiyacımız olan enerjiyi doğru bir şekilde harcayalım ve aynı şekilde toplumda adaleti sağlayalım” diye konuştu. İran halkına teşekkür eden Ruhani, “Şimdi halkın sorunlarını azaltmak için daha fazla hizmet etme ve çaba gösterme sırası bizde” ifadesini kullandı.
HAMANEY: PÜSKÜRTTÜK
Ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu savunan İran’ın dini lideri Ali Hamaney ise, “Dostlar ve düşmanlar bilsin ki son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük. Düşmanı birçok alanda yendiğimiz gibi ekonomik alanda da yeneceğiz” dedi.
ABD UÇAK GEMİSİ BASRA KÖRFEZİ’NDE
ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Hürmüz Boğazı üzerinden konuşlu olduğu Umman Denizi’nden Basra Körfezi’ne giriş yaptı. Böylece bu uçak gemisi geçen ilkbahardan bu yana ilk kez Basra Körfezi’ne girmiş oldu.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), ilk kez yayımladığı “İran’ın Askeri Gücü Raporu”nda, Tahran’ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngörürken, kara kuvvetlerini ise acil müdahale tugaylarına dönüştürecek şekilde yeniden dizayn etmeye çalıştığı belirtildi. Raporda, İran’ın balistik füzeleri, insansız hava araçları ve nükleer programına ilişkin birçok bilgi yer aldı. DIA, Rusya ve Çin’e yönelik de benzer raporlar hazırlamıştı.
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