Ruhani: Artık top ABD'de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRuhani: Artık top ABD'de
GeriDünya Ruhani: Artık top ABD'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
26.09.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Ruhani: Artık top ABD'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhani: Artık top ABD'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymadığını ve Birleşmiş Milletler kararını görmezden geldiğini belirterek, "Artık top borçlu olan ABD’de” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin ABC kanalına konuştu. ABD’nin Suudi Arabistan’nın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutmasına tepki gösteren Ruhani, ABD ve Avrupa’dan saldırıyı İran’ın gerçekleştirdiğine dair tüm belgeleri dünya ile paylaşmalarını isteyerek, Saldırıdan İran’ı sorumlu tutan üç ülke liderine neden İran’ı suçladıklarını sordum. Tek söyledikleri şey Yemenlilerin böyle bir saldırıyı yapamayacakları oldu. Peki Yemenlilerin gücü hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Gerçekten güçleri böyle bir saldırıya yetmiyorsa, saldırı nereden gerçekleşti? Bana belge gösterin” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan konuya ilişkin elindeki tüm belgeleri kendisine göndermesini istediğini aktaran Ruhani, İran’a suçlamada bulunan ülkelerde hiçbir delil olmadığını vurgulayarak, "İran’ı suçlayan her üç Avrupa ülkesi de Yemen savaşında ABD’nin ortağıdır. Suudi Arabistan ve BAE’ye silah gönderiyorlar. Onlar bu konuda bir hüküm veremezler” dedi.

İran’a yönelik yaptırımların İran milletini hedef aldığını söyleyen Ruhani, yaptırımların devam edemeyeceğini ve sonuçlarının ağır olacağını belirterek, "ABD uyguladığı yaptırımlarla İran milletini devlete karşı tahrik edeceğini düşündü. Bugün İran milleti asıl sorumlunun ABD olduğunu çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.
Uluslararası Atom ve Enerji kurumunun raporlarında İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığının belirtildiğine işaret eden Ruhani, yaptırımların devam ettiği her geçen gün İran milletinin ABD hükümetine öfkesinin artacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyeceğini söyleyen Ruhani, Trump’ın 2015 yılında imzalanan anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, ”Ancak o zaman ihtiyaç olursa kendisi ile telefonda görüşebilirim. Elbette ilk etapta neden BM’nin 2231 sayılı kanununu çiğnediklerini ve taahhütlerini askıya aldıklarını BM’ye delilleri ile anlatmalılar. O nedenle artık top İran’a borçlu olan ABD’de” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 olayı Türkiye Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
"Cadı avı devam ediyor... Büyük bir uydurma"