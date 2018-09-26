Ruhani: "ABD mutlaka müzakere masasına dönecek"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRuhani: "ABD mutlaka müzakere masasına dönecek"
GeriDünya Ruhani: "ABD mutlaka müzakere masasına dönecek"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
26.09.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

Ruhani: "ABD mutlaka müzakere masasına dönecek"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhani: "ABD mutlaka müzakere masasına dönecek"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington yönetiminin er ya da geç müzakere masasına döneceğini ve kendilerinin tavrının da ABD'ye bağlı olduğunu söyledi.

Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta basın toplantısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı, BM Güvenlik Konseyi'nin bu akşamki gündemiyle ilgili üyelerin tamamının ABD'ye muhalefet ettiğini ve itirazlar nedeniyle toplantının İran yerine başka bir mesele üzerine yapıldığını aktardı.

New York'taki temasları sırasında 16 dünya lideriyle görüştüğünü ve hepsinin de nükleer anlaşmayı savunduğunu belirten Ruhani, ABD'nin attığı adım nedeniyle yalnız kaldığını ve diğer devletler tarafından eleştirildiğini dile getirdi.

Anlaşmadan çekilerek ABD'nin yanlış yaptığını söyleyen Ruhani, Washington yönetiminin "zorbalığı bırakması, sözünde durması, kanunlara bağlı kalması ve insan haklarına riayet etmesi" durumunda bunu olumlu karşılayacaklarını ifade etti.

Müzakerelere geri dönüşlerinin ABD'ye bağlı olduğunu vurgulayan Ruhani, "(Cevad) Zarif, Rex Tillerson ile görüştü. Bu konuda bir engelimiz yok. ABD nükleer anlaşmaya dönerse yeni şartlar oluşacaktır. Onlar çıktı ve onlar kusurlu." diye konuştu.

"BU, NE ABD HALKININ NE DE İRAN HALKININ YARARINA"

Ruhani, ABD'nin birçok tarafın imzaladığı bir anlaşmadan keyfi olarak çekilmesinin "yasa dışı" olduğunu savunarak, "ABD bir yanlış yaptı, ya geri döner ya da devam eder. Bu onun bileceği bir mesele. Fakat bir gün mutlaka dönecek, er ya da geç. Çünkü bu, ne ABD halkının ne de İran halkının yararına bir karardır. Hep birlikte hata yapan kişiyi hatasından geri çevirmek için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların ikinci aşamasının başlayacağı 5 Kasım'da yeni bir durum oluşmayacağını kaydeden Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapabileceğini yaptığını ve söylenenlerin "sadece propaganda" olduğunu dile getirdi.

İran hükümetinin ABD'yi yalnız bırakan bir politika yürüttüğünü ileri süren Ruhani, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle anlaşmaya taraf diğer ülkelerin nükleer anlaşmaya bağlı olduklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu taraflar da ABD'nin yaptırımlarını hafifletebilmek için çaba gösteriyor. Onların da adımları ve çabalarıyla ABD yaptırımlarından düşünülen süreden daha kısa bir zamanda çıkabileceğimizi düşünüyorum. AB liderleri arasında fikir ayrılığı yok, hepsi anlaşma konusunda kararlı."

İran Cumhurbaşkanı, hiçbir şekilde ABD ile savaşmak gibi bir düşünceleri olmadığını, bu ülkenin kanunlara göre hareket etmesini ve devletlerin egemenliğine saygı duymasını istediklerini bildirdi.

AB ile yaptırımların aşılması için temas halinde olduklarını ve şirketlerin rahat çalışabilmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlamak için çaba göstereceklerini aktaran Ruhani, "Çıkarımıza olduğu sürece nükleer anlaşmaya bağlı kalacağız. ABD yaptırımlarını ayaklar altına alan bir devlet olursa bu bizim için onur duyulacak bir davranış olur." dedi.

Ruhani, İran, AB ve 4 1 ülkeleri (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) tarafından önceki gün yayımlanan bildiriye ilişkin de şöyle konuştu:
"Açıklanan bildiri nükleer anlaşmanın korunması için atılacak adımlarla ilgiliydi. Mali konularda çalışabilmemiz için atılmış iyi bir adım. Fakat bizim beklentimiz bunun çok daha ötesidir. Onlar da bunu aşamalı olarak geliştireceklerini ve İran'ın anlaşmadan yararlanması için adım atacaklarını ifade ettiler."

"ABD IRAK'TA HANGİ HAKLA İSTEDİĞİNİ YAPIYOR?"

Irak'taki İran'a yakın silahlı unsurların uygulamalarıyla ilgili bir soruya karşılık Ruhani, "İran'a sempati besleyenlerin yaptığından sorumlu değiliz, bölge insanı İran'la ilgili. Biz bölge unsuruyuz, ABD yabancı ülke. Bölge ülkeleriyle dostane ve iyi ilişkilerimiz var. Irak'ta referandum yapalım yüzde kaç ABD'yi istiyor. ABD Irak'ta hangi hakla istediğini yapıyor? ABD bölgede teröristleri destekliyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Ruhani, Lübnan'daki Hizbullah örgütüne ilişkin bir soru üzerine ise, "Hizbullah, Lübnan ve Suriye'de terörizme karşı savaşıyor ve bu ülkelerin halkının teveccühünü kazanıyor. DEAŞ tüm dünyaya göre terörist bir örgüt, Hizbullah da ona karşı savaşıyor." görüşlerini paylaştı.

"İran'daki ABD'li ve İngiliz mahkûmlar için ne yapıyorsunuz?" şeklindeki soruya karşılık tutuklamalara yargının karar verdiğini belirten Ruhani, "Ben, Dışişleri Bakanlığı ya da hükümet görüşlerini açıklayabilir fakat nihai kararı biz vermiyoruz. Devletler bu konularda müzakereler yapabilir ve olumlu neticeler elde edebilirler." dedi.

Ruhani, çifte vatandaşlığı kendilerinin kabul etmediğini ancak bunun bir suç olmadığını ve İran'da çifte vatandaşlık nedeniyle kimsenin tutuklanmadığını öne sürdü.

İran'da döviz kurundaki yükselişle ilgili olarak da Ruhani, halkın yaşamını dövizle sürdürmediğini, temel gıdalar için kurun belli olduğunu ve serbest piyasadaki durumun ülkenin gerçekliğini yansıtmadığını ifade etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Rusya'dan bir ilk! Savunma Bakanlığı paylaştı

Trump'tan Orta Doğu çıkışı: Bu benim hayalim

İngiliz ana muhalefet liderinden Filistin'i tanıma sözü