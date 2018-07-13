Rohingya’yı anlattı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılan liderlerin eşlerine Rohingya Müslümanlarının yaşadıkları zorluk ve sıkıntıları anlattı, son durumları hakkında bilgi verdi.
Lider eşleri için düzenlenen program kapsamında göçmen bölgelerine ve insani sorunların yaşandığı coğrafyalara yaptığı ziyaretlerde edindiği izlenim ve deneyimleri paylaşan Emine Erdoğan, göçmen politikalarının insani bir bakışla oluşturulmasını istedi.
Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron ile de eğitim ve teknoloji ilişkisi konusunda sohbet etti.
Emine Erdoğan ve Brigitte Macron, arasındaki yakın diyalog dikkat çekerken sohbetlerin bir başka konusu da çevre sorunları oldu.
Erdoğan ve diğer lider eşleri daha sonra Tervuren’de bulunan Afrika Müzesi’ni ziyaret ettiler ve birlikte aile fotoğrafı çektirdiler.
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