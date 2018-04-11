Robotla seks zombi yapar
Bilgisayar ve robot uzmanları, ‘kullanımları’ giderek artan seks robotlarına karşı uyarıyor: Bu robotlar cinsel ilişkiyi her zaman ulaşılabilir hale getiriyor. Bu, hayatlarımızın anlamını kaybetmemize ve zombilere dönüşmemize yol açabilir!
‘Seks Robotları ve Biz’ adlı yeni bir belgeselde, insanların cinsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen androidlerin yol açacağı sorunlara dikkat çekildi. Belgeselde görüşleri alınan dünyanın önde gelen bilgisayar ve robot uzmanlarından Noel Sharkey, seks robotu satışlarının dünya çapında arttığına dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu: “Bunun insanlığı nasıl değiştireceğini düşünmüyoruz. Seks robotları cinsel ilişkiyi her zaman ulaşılabilir hale getiriyor ve çok kolaylaştırıyor. Sharkey, pedofillerin, çocuk tecavüzcülerinin ‘hayır’ diyen seks robotları bulabileceğini de sözlerine ekleyerek, ‘teknolojinin kolaylaştıracağı’ bu tür sapkınlıkların risklerine de işaret etti. Kanada’dan Dr. Neil McArthur da bazı insanların, insanlar yerine robotlarla cinsel ilişkiyi tercih edeceğini ifade etti.
Geçtiğimiz yıl Almanya’da sadece robotlardan oluşan bir genelev açılmıştı. Dünya’da 5 firma seks robotları üretiyor. Robotların fiyatları ise 5 bin 400 (yaklaşık 20 bin TL) ile 15 bin dolar (yaklaşık 60 bin TL) arasında değişiyor.
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