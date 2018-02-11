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    Reuters duyurdu! Kirli ittifakı itiraf ettiler!

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı, terör örgütü YPG'nin Suriye'de Beşar Esad rejimini arasındaki ittifakı yazdı.

    Reuters, terör örgütü YPG'nin Türkiye'nin sınırı terör gruplarından temizlemek için Zeytin Dalı Operasyonu başlatmasının ardından ilk olarak Esad yönetiminden Afrin'i savunmasını istediğini ancak rejimin buna yanaşmadığını yazdı. 

    Buna karşın, Esad rejiminin terör örgütünün elinde bulundurduğu diğer alanlarla Afrin arasında bağlantı kurmasına ve sevkiyat yapmasına izin vererek dolaylı olarak örgüte yardım ettiği ifade edildi. 

    İKİ TARAF DA MUTABAKATA VARDI

    Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin öncülüğündeki SDG’den Kino Gabriel, “Afrin’e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin’e destek yollama konusunda mutabakata vardı” dedi.

    Esad rejiminin önemli komutanlarından biri de, isim vermeme şartıyla yine Reuters’a konuşarak, teröristlere yardım ettiklerini doğruladı.

    Terör örgütü YPG’nin kendileriyle ittifaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade eden yetkili, teröristlerin kendi toprakları üzerinden Afrin’e geçişine ses çıkarmadıklarını da belirtti.

    Reuters Esad'ın terör örgütüne yardımının ABD için zor bir durum yarattığını yazdı. Terör örgütüyle bölgede işbirliği yapan ABD'nin Esad'ın dolaylı yardımı nedeniyle rejimle temasa geçmek ve anlaşmalar yapmak durumunda kaldığı ifade edildi. 

     

    Etiketler: haberler , suriye , HABER , SON DAKİKA
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