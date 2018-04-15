Putin’den işbirliği mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın yenilgisinden sonra bölgede siyasi çözüm ve yapılanma süreçlerine Arap Birliği ile yardımcı olabileceklerini söyledi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Suudi Arabistan’da düzenlenen 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Putin, bu zorlukların uluslararası toplumun koordineli, kolektif çabalarını gerektirdiğini ve Arap Birliği gibi çok taraflı yapılara olan talebi arttırdığını vurguladı. Rusya’nın bölgesel güvenliği sağlamak için Arap Birliği ile işbirliğine hazır olduğuna işaret eden Putin, “DEAŞ’ın ana güçlerinin yenilgisinden sonra ortaya çıkan koşullarda, Suriye ve Irak’ta siyasi çözüm ve yeniden yapılanma süreçlerini beraber hızlandırmaya, hayati meseleleri çözmeye yardımcı olabiliriz” ifadesini kullandı.
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