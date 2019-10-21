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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.10.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

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Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye meselesini görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun detaylı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Putin’in Macron'u, Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Suriye’deki ilgili taraflar arasında temas kurulmasında, tüm etnik ve dini grupların çıkarlarının sağlanmasında Rusya’nın çabaları konusunda bilgi verildi." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Birleşmiş Milletler himayesinde Cenevre’de ay sonunda toplanacak Anayasa Komisyonu çerçevesinde Suriye'de diyaloğun başlatılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

İki liderin, Ukrayna’daki son gelişmeleri de ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için temel oluşturan "Minsk önlemler paketine" alternatif bulunmadığının altı çizildi.

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