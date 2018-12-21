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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Putin şüpheyle yaklaştı: İzleyip göreceğiz

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Putin şüpheyle yaklaştı: İzleyip göreceğiz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da bu yıl bin 700 gazetecinin katılımıyla düzenlenen yıllık basın toplantısında konuştu.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Putin, “ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de DEAŞ yenilgiye uğratıldığı için böyle bir adım attıklarını söylüyor. DEAŞ’ın sadece Suriye’de değil, tüm bölgeye yayılmasının önüne ortak çabalarla geçmeyi başardık. DEAŞ konusunda kendisine katılıyorum. Suriye’den askerlerini çekme konusunda ise çıkıp çıkmayacaklarını ve ne yaptıklarını bilmiyorum. İzleyip göreceğiz. Amerika 17 yıldan bu yana Afganistan’da varlık gösteriyor. Her yıl dünyaya ‘Afganistan’dan çekiliyoruz’ demelerine rağmen hâlâ oradalar” dedi.

ABD’NİN SURİYE’DEKİ VARLIĞI YASADIŞI

ABD’nin Suriye’deki varlığının yasadışı olduğunu belirten Putin, “Uluslararası hukuka göre yabancı bir ülkede asker bulundurmak için iki şart aranıyor. İlki BM Güvenlik Kurulu’nun kararı. İkincisi, ülke yönetiminin yabancı kuvvetleri davet etmesi. Suriye’de uzun süreden beri faaliyet gösteren Amerikan askeri, her iki koşulu da yerine getirmiyor. Rusya, Suriye’de bu ülkenin yasal yönetiminin davetiyle bulunuyor” diye konuştu. Putin, ABD’nin Suriye’den çekilme açıklamasını “Doğru karar” olarak nitelendirdi.

ANAYASA KOMİTESİNİN KURULMASI HAYATİ

Suriye’de çözüm için 150 üyeden oluşacak ‘Suriye Anayasa Komitesi’nin bir an önce kurulmasının önemine değinen Putin şöyle konuştu: “Beklentim, sürecin devamı için hayati önem taşıyan komitenin yıl sonuna kadar kurulmasıdır. Türkiye, Almanya ve Fransa liderleriyle İstanbul’da yaptığımız görüşmede, bu konuda görüş birliğine varmıştık. Daha sonra Astana üçlüsü olarak Rusya, Türkiye ve İran da bu konuda anlaştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, komite için 50 üye önerdi. Türkiye, muhalefet adına 50 üye önerdi. Suriye’deki sivil toplum örgütleri (STK) de 50 kişilik bir liste hazırladı. Bu liste onay için BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya sunuldu. Ancak BM, Fransa, Almanya ve ABD’nin görüşü doğrultusunda hareket ederek, listenin onayında frene bastı. Neden?”

TÜRKİYE İLE SURİYE’DE KARŞILIKLI TAVİZ VEREREK İLERLİYORUZ

Basın toplantısında Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Vladimir Putin, “NATO üyesi olması ve İttifak’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, Türkiye bağımsız bir dış politika da izliyor. Biz bunu değerli buluyoruz” dedi. Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sayede ilişkilerimizde öngörülebilir bir istikrar oluşuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın (Tayyip Erdoğan) bu süreçteki rolü büyük. Sayın Erdoğan’ın liderliğinde bu çizginin devam ettirileceğini umuyoruz.”

ATATÜRK VURGUSU

Türkiye ile ilişkiler konusunda konuşurken Mustafa Kemal Atatürk’e de referans veren Putin, “Türkiye ile ilişkilerimiz, Atatürk dönemiyle benzerlik gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Rusya’nın yakın ve dostane ilişkiler kurduğunu hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı. Putin, “Suriye konusunda çakıştığımız noktalar var ama biz bunu engel olarak görmüyoruz. Tam tersi görüşerek, karşılıklı tavizler vererek Suriye konusunda ve özellikle terörle mücadele konusunda ortak çizgide buluşuyoruz. İdlib mutabakatı, ortak çalışmalarımızın örneklerinden biri” dedi.

‘ENİNDE SONUNDA EVLENMEM LAZIM’

RUSYA lideri Putin, basın toplantısında özel hayatıyla ilgili sorulara da cevap verdi. Özel hayatı hakkında konuşmayı sevmediği bilinen Putin, bir gazetecinin “Yeniden evlenecek misiniz?” sorusu üzerine, “Bu soru anlaşılan her seferinde karşıma çıkacak. Düzgün ve dürüst bir kişinin eninde sonunda evlenmesi lazım. Benim de sanırım bunu yapmam gerekecek” yanıtını verdi.

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