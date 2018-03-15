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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerPutin Kırım'da sahneye çıktı
Dünya Putin Kırım'da sahneye çıktı
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Dünya
15.03.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Putin Kırım'da sahneye çıktı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU

Rusya 18 Mart başkanlık seçimleri için gün sayarken, sandığın mutlak favorisi Vladimir Putin önceki 6 yıllık iktidar döneminin en büyük kazanımı saydığı Kırım'a çıkartma yaptı. Rusya tarafından 2014 yılında Ukrayna’dan kopartılarak ilhak edilen yarımadada düzenlenen konserde konuşan Putin, “Büyük gücüz” mesajı verdi.

Dün akşam Rusya’nın Karadeniz donanmasının baş şehri Kırım’daki Sivastopol’de düzenlenen “Dört yıl Kırım baharı” adlı konsere katılan Putin kalabalığa hitap ederek ilhakın yıldönümünü kutladı.

'KIRIM ANAVATANINA GERİ DÖNDÜ'

Konuşmasında yarımadanın hiçbir zaman Ukrayna’ya dönmeyeceğini söyleyen Rusya lideri, “Dört yıl önce siz tarihi bir karar aldınız. Sizin bu kararınız sayesinde Sivastopol ile Kırım, anavatanı Rusya’ya geri döndü. Siz o referandumda kullandığınız oylarla tüm dünyaya gerçek demokrasinin ne olduğunu gösterdiniz. Kırım’ın mutlu geleceği için yapılması gereken daha çok iş var. Uzun vadede bunların hepsini yapacağız. Biz sizinle birlikle büyük güç olduğumuzu kanıtladık” dedi.

Putin Kırımda sahneye çıktı

Rusya lideri Sivastopol’deki konuşmasından önce yarımadayı Rusya’ya doğrudan bağlayacak inşa edilmekte olan Azak denizi üzerindeki köprü inşaatını da ziyaret etti. Putin köprünün Mayıs ayında açılmasını istedi.

ABD TEPKİ GÖSTERDİ

Putin’in Kırım çıkartmasına ABD Dışişleri Bakanlığı anında tepki gösterdi. Washington’dan yapılan açıklamada Rusya liderinin ziyareti olumsuz davranış olarak tanımlanarak, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivastopol’de yaptığı konuşmayla ülkesinin Ukrayna topraklarını açıkça ilhak ettiğini bir kez daha kabul etmiştir. Uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermediğini bir kez daha sergilemiştir. Putin’in söz ettiği Kırım referandumu Rus askeri silah namluları altında yapılmıştır. Putin’in bahsettiği 4 yıl önceki referandumun dünyada hiçbir geçerliliği yoktur. İlhak altında geçen 4 yılda Kırım yarımadası sakinleri zorbalıkla karşılaşmıştır. Rusya’nın görüşünü paylaşmayanlara şiddet uygulanmıştır” ifadeleri yer aldı.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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