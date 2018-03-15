Putin Kırım'da sahneye çıktı
Rusya 18 Mart başkanlık seçimleri için gün sayarken, sandığın mutlak favorisi Vladimir Putin önceki 6 yıllık iktidar döneminin en büyük kazanımı saydığı Kırım'a çıkartma yaptı. Rusya tarafından 2014 yılında Ukrayna’dan kopartılarak ilhak edilen yarımadada düzenlenen konserde konuşan Putin, “Büyük gücüz” mesajı verdi.
Dün akşam Rusya’nın Karadeniz donanmasının baş şehri Kırım’daki Sivastopol’de düzenlenen “Dört yıl Kırım baharı” adlı konsere katılan Putin kalabalığa hitap ederek ilhakın yıldönümünü kutladı.
'KIRIM ANAVATANINA GERİ DÖNDÜ'
Konuşmasında yarımadanın hiçbir zaman Ukrayna’ya dönmeyeceğini söyleyen Rusya lideri, “Dört yıl önce siz tarihi bir karar aldınız. Sizin bu kararınız sayesinde Sivastopol ile Kırım, anavatanı Rusya’ya geri döndü. Siz o referandumda kullandığınız oylarla tüm dünyaya gerçek demokrasinin ne olduğunu gösterdiniz. Kırım’ın mutlu geleceği için yapılması gereken daha çok iş var. Uzun vadede bunların hepsini yapacağız. Biz sizinle birlikle büyük güç olduğumuzu kanıtladık” dedi.
Rusya lideri Sivastopol’deki konuşmasından önce yarımadayı Rusya’ya doğrudan bağlayacak inşa edilmekte olan Azak denizi üzerindeki köprü inşaatını da ziyaret etti. Putin köprünün Mayıs ayında açılmasını istedi.
ABD TEPKİ GÖSTERDİ
Putin’in Kırım çıkartmasına ABD Dışişleri Bakanlığı anında tepki gösterdi. Washington’dan yapılan açıklamada Rusya liderinin ziyareti olumsuz davranış olarak tanımlanarak, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivastopol’de yaptığı konuşmayla ülkesinin Ukrayna topraklarını açıkça ilhak ettiğini bir kez daha kabul etmiştir. Uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermediğini bir kez daha sergilemiştir. Putin’in söz ettiği Kırım referandumu Rus askeri silah namluları altında yapılmıştır. Putin’in bahsettiği 4 yıl önceki referandumun dünyada hiçbir geçerliliği yoktur. İlhak altında geçen 4 yılda Kırım yarımadası sakinleri zorbalıkla karşılaşmıştır. Rusya’nın görüşünü paylaşmayanlara şiddet uygulanmıştır” ifadeleri yer aldı.
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