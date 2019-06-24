Putin: İyi ilişkiler için Trump’ın imkânları sınırlı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump hakkında, “topal ördek” imasında bulunarak, mevcut Washington yönetiminin Rusya ile ilişkileri normalleştirme yönünde büyük şansı olmadığını söyledi.
Japonya’da haftaya toplanacak G-20 ülkeleri zirvesinde olası Trump-Putin görüşmesinden sürpriz çıkıp çıkamayacağını Rus NTV kanalına çıkarak değerlendiren Putin, “ABD Başkanı Trump Rusya ile ilişkileri normalleştirme istikametinde belki adım atmak istiyor, ancak Amerika’nın yönetim yapısı sırf Başkan’ın isteğinin yerine getirilmesine imkân vermiyor. Bu yüzden Trump imkânlarının kısıtlı olduğunu söylemek mümkün” dedi.
‘BASKI YAPMAK ANLAMSIZ’
Rusya’ya yönelik politikaların bir sonuç vermediğini ABD dahil Batı’da artık idrak edildiğini de vurgulayan Rus lider, “Bize baskıyla bir şey yaptırılamayacağını artık herkes gördü. Bize artık bu yönde baskı yapmanın anlamsız olduğunu da anladılar. Ancak ikili ilişkilerde ve dünyada birçok problem çözüm bekliyor. Dolayısıyla tarafların görüşleri farklı da olsa görüşmek ve problemlere çözüm üretmek gerekli” ifadesini kullandı. Trump ile Putin’in G-20 zirvesinde görüşüp görüşmeyecekleri hâlâ kesinlik kazanmış değil.
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