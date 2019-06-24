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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin: İyi ilişkiler için Trump’ın imkânları sınırlı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin: İyi ilişkiler için Trump’ın imkânları sınırlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump hakkında, “topal ördek” imasında bulunarak, mevcut Washington yönetiminin Rusya ile ilişkileri normalleştirme yönünde büyük şansı olmadığını söyledi.

Japonya’da haftaya toplanacak G-20 ülkeleri zirvesinde olası Trump-Putin görüşmesinden sürpriz çıkıp çıkamayacağını Rus NTV kanalına çıkarak değerlendiren Putin, “ABD Başkanı Trump Rusya ile ilişkileri normalleştirme istikametinde belki adım atmak istiyor, ancak Amerika’nın yönetim yapısı sırf Başkan’ın isteğinin yerine getirilmesine imkân vermiyor. Bu yüzden Trump imkânlarının kısıtlı olduğunu söylemek mümkün” dedi.

‘BASKI YAPMAK ANLAMSIZ’

Rusya’ya yönelik politikaların bir sonuç vermediğini ABD dahil Batı’da artık idrak edildiğini de vurgulayan Rus lider, “Bize baskıyla bir şey yaptırılamayacağını artık herkes gördü. Bize artık bu yönde baskı yapmanın anlamsız olduğunu da anladılar. Ancak ikili ilişkilerde ve dünyada birçok problem çözüm bekliyor. Dolayısıyla tarafların görüşleri farklı da olsa görüşmek ve problemlere çözüm üretmek gerekli” ifadesini kullandı. Trump ile Putin’in G-20 zirvesinde görüşüp görüşmeyecekleri hâlâ kesinlik kazanmış değil. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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