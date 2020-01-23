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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 21:42,Son Güncelleme:/

Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız

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Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız

İsrail'deki temaslarının ardından Beytüllahim'e geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazır olduklarını söyledi.

Putin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentine gelişi sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından törenle karşılandı.

Törenin ardından yaptığı açıklamada Putin, karşılıklı ziyaretlerin ve iki ülke arasındaki temasların devamlı olmasının önemini vurguladı.

Filistin ile Rusya arasında köklü ve tarihi ilişkiler olduğunu, Filistin'i çeşitli alanlarda desteklediklerini belirten Putin, "İnsani ve ekonomik iş birliğini güçlendirme, İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız. İsrail ile barış sürecine ilişkin endişenizi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, bölgedeki gelişmeler ve meseleleri istişare edebilecekleri bu fırsat için memnun olduğunu dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı ise "Putin ile bölgedeki gelişmeleri, sekteye uğrayan İsrail-Filistin barış sürecini ve Filistin seçimleri konusunu görüşeceğiz." dedi.

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak meselesini ve "Yüzyılın Anlaşması Planı"nı da ele alacaklarını aktaran Abbas, Rusya'nın Filistin'e verdiği desteğe teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere geldiği İsrail'de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

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