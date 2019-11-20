Prostata niyet saça kısmet
Prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacı kullanan kadınların yüzde 53’ünde saç dökülmesinin durduğu tespit edildi.
İSPANYA’nın başkenti Madrid’de bulunan Ramon y Cajal Üniversite Hastanesi’nin 17 kadın katılımcıyla yürüttüğü araştırmada, prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın kadınlarda saç dökülmesini gözle görünür ölçüde önlediği iddia edildi. Dermatologic Therapy dergisinde yayımlanan araştırmada, kadınların yüzde 53’ünün saç diplerinde yeniden büyüme tespit edildi. Söz konusu ilaç, erkeklik hormonu olan testosteronun kanserli hücrelere erişmesini engelleme prensibine dayanıyor. Çünkü kanserli hücreler, gelişmek için testosteron hormonundan yararlanıyor. Özellikle menopoz döneminden sonra kadınlarda testosteron oranı arttığı için, aynı ‘testosteronu engelleme prensibi’ kadınlarda saç dökülmesini durdurmak için de kullanılıyor. Araştırmada, en az 6 ay boyunca katılımcı kadınlara söz konusu ilaç her gün ya da iki günde bir verildi. Dermatologic Therapy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, çalışma sonucunda kadınların yüzde 53’ünün ‘saç sıklığında’ gelişme gözlendi.
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