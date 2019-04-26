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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: Getty Images
26.04.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Prens William'dan Nur Camisi'ne ziyaret

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Prens William'dan Nur Camisi'ne ziyaret

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, terör saldırısına hedef olan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur Camisi'ni ziyaret etti.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, 2 günlük Yeni Zelanda turu kapsamında Christchurch kentindeki Nur Camisi'ni ziyaret eden William, camilere yönelik terör saldırısını “tasviri imkansız bir nefret eylemi” diye nitelendirdi.

Aşırı sağcı teröristin amacına ulaşmakta başarısız olduğunu göstermek için camiyi ziyaret ettiğini belirten William, “Terörist, diğerkamlığı ve beraberliği simgeleyen bir yere nefret ve bölünmüşlük ekmeye teşebbüs etti.” dedi.

Yeni Zelanda halkının terör saldırılarına verdiği tepkiyi de öven William, “Keskin bir ıstırap anında, dik ve birlikte durdunuz. Bir trajediye verdiğiniz tepkiyle, takdire şayan bir şey başardınız.” ifadelerini kullandı.

Prens William’a cami ziyaretinde Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern eşlik etti.

William’ın cami saldırılarından sağ kurtulan Müslümanlarla da bir araya geldiği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Yeni Zelanda'nın da devlet başkanı konumunda bulunuyor.

Prens William, babası Prens Charles'ın ardından İngiltere tahtı için ikinci sıradaki varis olarak taht sırasını bekliyor.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü Türk vatandaşı 50 kişi yaralanmıştı.

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