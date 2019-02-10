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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
10.02.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Prens Philip ehliyetini polise teslim etti

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Prens Philip ehliyetini polise teslim etti

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, ehliyetini polise teslim etti.

Geçen ay, kullandığı Land Rover ile içinde biri çocuk üç kişi bulunan bir arabaya çarpan ve kazadan iki gün sonra emniyet kemeri takmadan araç kullanırken görüntülenen Prens'in ehliyetini kendi isteğiyle teslim ettiği açıklandı.

Norfolk bölgesinde 17 Ocak'ta meydana gelen kazada Prens'in çarptığı arabada yolcu olarak bulunan Emma Fairweather adlı kadının bileği kırılmıştı.

Buckingham Sarayı'nın kazadan sonraki açıklamasında aileden özür dilenmemesi tepkiye neden olmuştu.

Prens Philip dört gün sonra, Emma Fairweather'a özür mektubu göndermişti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Edinburgh Dükü, etraflıca düşündükten sonra, ehliyetini gönüllü olarak teslim etme kararı aldı" denildi.

Norfolk polisi de ehliyetin teslim alındığını ve Trafik Dairesi'ne iletileceğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma yürüten savcılık da bu gelişmeyi dikkate alacağını duyurdu.

BBC Kraliyet ailesi muhabiri Jonny Dymond'a göre Edinburgh Dükü, yakın çevresine geçen ayki kazanın kendi hatası olduğunu söyledi. Dymond, "Prens bu kazadan iki gün sonra araba kullanmaya devam edince bir hayli eleştirilmişti. Bundan sonra artık her yere şoförüyle gidecek" dedi.

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