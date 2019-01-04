Pompeo'dan PKK/YPG mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Newsmax televizyonuna verdiği röportajda Pompeo, Başkan Trump’ın çekilme talimatının net olduğunu ve bunu mutlaka gerçekleştireceklerini savundu. Ancak takvim vermekten kaçınan Pompeo, “ABD’nin hasımlarının planlarımızın detaylarını öğrenmesini istemiyorum” dedi.
Başkan Trump’a yakın Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın hafta sonu Beyaz Saray’daki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalar hatırlatılınca Pompeo şunları söyledi: “Başkan daima farklı görüşleri dinlemeyi seven biri. Bizim kanaatlerimizi bilmek istiyor. Bu nedenle de üst düzey yöneticileri dinlemek istiyor. O kararını veriyor, bizim misyonumuz da verilen talimat doğrultusunda uygulama yapmak. Suriye’de de bunu yapacağız. Sadece çekilme konusunda değil, Başkan Trump’ın ortaya koyduğu diğer tüm unsurlar konusunda da. Türklerin Kürtleri boğazlamamasını sağlamanın önemi ve Suriye’deki dini azınlıkların korunması da bu unsurlar arasında. Bütün bunlar hâlâ ABD’nin Suriye’deki misyon seti içinde.”
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