Pompeo’dan İran’a karşı ‘birlik’ mesajı
ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu temasları kapsamındaki ilk yurtdışı gezisinde dün Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Burada İran ile ilgili sert mesajlar veren Pompeo, Riyad’ın ambargo uyguladığı Katar’a değinmeden “Körfez’de birliğin” gerekli olduğunu vurguladı. Pompeo Suudi mevkidaşı Adil el Cubeyr ile birlikte kısa bir basın toplantısı yaptı.
NÜKLEER ANLAŞMA
Basın toplantısında “İran tüm bölgeyi istikrarsızlaştırıyor”diyen Pompeo, “İran vekil milisleri ve terörist grupları destekliyor. Yemen’deki Husi milislerine silah satıyor ve siber saldırılar düzenliyor. Ayrıca kanlı Esad rejimini destekliyor” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin de, “Anlaşma bu şekliyle bu garantileri sağlamıyor” dedi. Avrupalı müttefikleriyle anlaşmanın düzeltilmesi için çalışma yapmayı sürdüreceklerine dikkat çeken Pompeo, “Yapılacak düzenlemeler Başkan Trump’ı memnun etmezse kendisinin ifadesiyle anlaşmadan vazgeçecektir” şeklinde konuştu.
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