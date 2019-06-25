Pompeo Tahran’a karşı tura çıktı

TAHRAN ile Washington arasında nükleer anlaşma gerilimi sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki önemli Körfez müttefiki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan tura başladı. Pompeo dün Suudi Arabistan’a giderek, Kral Selman ile bir görüşme yaptı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Pompeo’yu Cidde’deki Selam Sarayı’nda kabul etti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası düzeydeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ele alındı. Pompeo da görüşme sonrasında Twitter’dan, “Seyr-ü sefer özgürlüğü çok önemlidir” ifadesini kullandı.

Ziyaret öncesi ABD’de Joint Andrews Havalimanı’nda basına konuşan Mike Pompeo, hem Suudi Arabistan hem de BAE’de yapacağı temasları “İran’a karşı küresel bir koalisyon” oluşturmanın ilk adımı olarak nitelendirdi. Pompeo, “Onlarla (Suudiler ve BAE) stratejik olarak nasıl konumlandığımızı ve sadece Körfez ülkelerinde değil Asya ve Avrupa’da da (İran’a karşı) küresel bir koalisyonu nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, açıklamasında, “Ön koşul olmaksızın müzakere yapmaya hazırız. Bizimle irtibata geçmeye hazır olduklarında müzakerelere başlayabileceğimize eminim. Başkan Trump’ın da söylediği gibi İran halkı için parlak bir gelecek istiyoruz. Bu müzakereler onlar için çıkış yoludur” değerlendirmesini yaptı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musev, ABD’li Bakan Pompeo’nun Körfez turuna ilişkin, “Koalisyon oluşturmak için atılan adımlar yeni değildir ve oluşturdukları ittifaklar da başarısız olmuştur” dedi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi de, ABD’ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin Washington’a yönelik “sert bir cevap” olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.

HAMANEY, ABD’NİN YAPTIRIM LİSTESİNE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i de kapsayacak şekilde İran’a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı. Oval Ofis’teki bir basın toplantısıyla kararının açıklayan Trump, “Pek çok isimle birlikte İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalıyorum. İran’la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ancak İran’ın nükleer silah sahibi olmasına da izin veremeyiz” dedi.

ZARİF DE EKLENECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey bazı komutanları da yaptırım listesine eklendi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de bu hafta içerisinde yaptırım listesine alınacağını duyurdu.

Cevad Zarif ise Trump’ın “Umman Körfezi’ndeki denizcilik hatlarını başka ülkeler için sıfır bedel karşılığında koruyoruz” sözlerini Twitter’dan yanıtladı. Zarif, “Trump, ABD askeri güçlerinin Basra Körfezi’nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı. Ancak ‘B Takımı’ (yakın ekibi) ABD’nin çıkarlarıyla ilgilenmiyor ve savaşa susamış” dedi.